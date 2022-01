"Lo que sigue es para valientes", el análisis de exjugadores de la Selección Colombia

La afición colombiana terminó sacando la calculadora, algo que no estaba en el presupuesto en esta recta final hacia el Mundial de Catar 2022.



La derrota 0-1 del viernes ante Perú en Barranquilla dañó todas las cuentas. De estar en zona de clasificación directa, el combinado nacional pasó a un sexto lugar que no da ni para pelear el repechaje.



Encima se viene un durísimo partido el martes ante Argentina, el segundo mejor equipo de la eliminatoria, y después quedará dos juegos, frente a Bolivia en Barranquilla y contra Venezuela de visitante.



¿Qué hacer para enderezar el rumbo y alcanzar la clasificación?

“Lo que viene es para valientes; ya no se necesita jugar bien sino ganar, meterle ganas; se requiere de jugadores con jerarquía que afronten esta clase de partidos”, dice Arnulfo Valentierra, exjugador de Once Caldas y América, y con paso fugaz por la Selección Colombia.



Señaló el exvolante barranquillero que “hay que meter mano en el equipo porque algo no está funcionando; en estos tres partidos hay que darlo todo porque es la única forma de enderezar el rumbo, se necesita elegir a los jugadores que mejor estén para que saquen esto adelante”.



Para Luis Carlos Perea, exzaguero de la Selección Colombia, el grupo se debe reunir para ver qué es lo que está pasando.

“Después de la derrota ante Perú, todo está dicho. El balón está en el lado de los jugadores. Los llamados líderes como Ospina, Falcao, Cuadrado y James, deben reunir al grupo y hacer un pacto entre ellos para salir de esta crisis”.



Señaló Perea que “en mi época, cuando estábamos en un mal momento, eso era lo que hacíamos. Nos reuníamos el 'Pibe', Leonel, Rincón y yo, y hablábamos durito para que todos reaccionáramos. Eso nos salvó en muchos momentos. Que los muchachos se reúnan y se convenzan de la responsabilidad que tienen, se tienen que comprometer”.



Otro de los que tuvo un paso por la Selección y fue estandarte del América, Álex Escobar, dice que el problema del equipo que dirige Reinaldo Rueda está claramente identificado desde hace rato y debe trabajar en ello para buscar mejoría en los tres partidos que faltan.



“Colombia tiene que culminar bien las jugadas ofensivas; cuenta con hombres desequilibrantes, se crean opciones, pero los muchachos tienen el arco cerrado. Se vio contra Perú, dominaron, llegaron, pero no la metieron. En eso hay que trabajar mucho porque sin goles es muy difícil salir adelante”, precisó el exjugador vallecaucano.



Escobar también identificó otro problema en el combinado nacional, y es la ausencia de un juego más colectivo.



“Hay que ser más colectivos porque estamos dependiendo de una jugada de Luis Díaz, de un tiro libre de James o de un pelotazo al área rival. Hay que mejorar en ese aspecto, juntarse más, ser más equipo, porque si insistimos en la individual o en las individualidades, nos va a costar mucho más”, precisó Escobar.



Uno de los históricos de la Selección, Carlos 'El Pibe' Valderrama, se limitó a decir que hay que recuperarse en los partidos que vienen.



“Yo tengo un lema: el que se cae tiene que levantarse. Vinieron todos, no faltó nadie en este equipo, 'Juanfer' no pudo venir porque estaba lesionado. La situación se puso dura porque no dependemos de nosotros. Hay que ganarle a Argentina, un equipo que lleva 30 partidos sin perder y es campeón de América, pero no es imposible. Hay que levantarse”, dijo el samario.

A mantener la confianza

En la Selección, pese a los silbidos con los que la afición despidió el sábado a los jugadores en el Metropolitano, hay confianza de que la situación mejorará.



El propio técnico Reinaldo Rueda fue el primero en levantar la bandera de la esperanza, señalando que quedan 9 puntos que serán suficientes para clasificar.



“Nos vamos a cruzar con varias de las selecciones comprometidas, estamos tan cerca como lejos, dependemos de nosotros con estos 9 puntos. Están las dos posibilidades, hay que ser optimistas, pensar con ilusión en el cupo directo”, señaló el timonel.



Precisó Rueda que “Estamos cerca, vamos a jugarnos todo, a hacer juegos inteligentes y si tenemos la jerarquía y la reacción anímica, disposición, seguro que tenemos con qué. Es cuestión de recuperarnos anímicamente y pensar que tenemos argumentos para clasificarnos directos".



Por su parte James Rodríguez fue otro de los que mandó, a través de sus redes sociales, un mensaje de optimismo.



“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final, siempre entregando el alma”, manifestó el volante cucuteño.



El martes en Córdoba, ante la dura Argentina, se verá de qué están hechos los jugadores de la Selección Colombia.



Será el partido para revivir o para decirle definitivamente adiós a la posibilidad del Mundial de Catar.



Para sacarlo adelante se requiere de mucha jerarquía, actitud, personalidad, fútbol, concentración, solidaridad, pero también se necesitan jugadores valientes como lo dijo Arnulfo Valentierra.

Datos

Ganarle a Argentina y esperar otros resultados, como derrotas de Perú y Uruguay ante Ecuador y Venezuela respectivamente, son las cuentas de Colombia.



Las dos últimas fechas se jugarán a finales de marzo. El 24 o 25 Colombia recibirá en el Metropolitano a Bolivia, y el 29 se las verá con la Venezuela de José Pékerman como visitante.



De 15 partidos jugados en esta eliminatoria, Colombia apenas ha ganado tres, tiene ocho empates y cuatro derrotas.



El combinado nacional ha anotado 16 goles, pero ha recibido 18 para un -2 en la diferencia. Eso demuestra su preocupante desequilibrio.