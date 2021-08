Lo que costó el 'Dream Team': los precios que pagó el PSG para tener al equipo ideal

El París Saint-Germain es uno de los pocos clubes del fútbol europeo que no escatima esfuerzo para sacar de su chequera y 'comprar' a los mejores jugadores que le sea posible.



Desde la llegada del presidente Nasser Al-Khelaïfi, el equipo parisino ha intentado armar el 'Dream Team' para ganar la primera Champions League en su historia.



Su más reciente incorporación, el argentino Lionel Messi, si bien no hubo costo por transferencia, su salario representa un egreso importante para las finanzas del club francés.



Sin embargo, la mayoría de las estrellas del París Saint-Germain si llegaron con un precio de transferencia. Neymar, Mbappé y Di María son algunos de los futbolistas que encabezan el listado.



Los jugadores más costosos en el último tiempo para el PSG:



• Neymar Jr. (Brasil) desde el Barcelona: 222 millones de euros.



• Kylian Mbappé (Francia) desde el AS Mónaco: 145 millones de euros.



• Edinson Cavani (Uruguay) desde el Nápoli: 64,5 millones de euros.



• Ángel Di María (Argentina) desde el Manchester United: 63 millones de euros.



• Achraf Hakimi (Marruecos) desde el Inter: 60 millones de euros.



• Mauro Icardi (Argentina) desde el Inter: 50 millones de euros.



• David Luiz (Brasil) desde el Chelsea: 49,5 millones de euros.



• Thiago Silva (Brasil) desde el Milan: 42 millones de euros.



• Javier Pastore (Argentina) desde el Palermo: 42 millones de euros.



• Leonardo Paredes (Argentina) desde el Zenit: 40 millones de euros.