¿Lo llamó Cristiano?: La posible salida de Casemiro para ir al Manchester United 

En los últimos años Carlos Henrique Casemiro se convirtió en uno de los fortines del mediocampo del Real Madrid. Desde su llegada en 2015 al equipo blanco como titular permanente y con su habitual fuerza, sacrificio y técnica fue importante para que el equipo blanco consiguiera cuatro Champions League en los últimos seis años, de las que tres fueron de manera consecutiva (2016, 2017 y 2018).



La historia de Casemiro en el Real Madrid ha sido completamente exitosa, a los campeonatos internacionales hay que sumarle tres Ligas españolas (2017, 2020, 2022). Pero todas las historias, por felices que sean, tienen un final, y parece que el del centrocampista brasileño con el conjunto español llegó a su fin.



Según información del diario El País de España, el futbolista de 30 años está negociando su salida hacia el Manchester United. El equipo inglés le ofrece al jugador brasileño un contrato hasta 2027, con un salario cercano que oscilaría entre los 10 y los 15 millones de Euros por cada año, es decir más del doble de lo que se gana en Madrid, donde recibe ingresos anuales de 5 millones.



La propuesta, según asegura el portal especializado en el mercado de pases europeo Fichajes.com, es tentadora para el deportista y que estaría frente a su última oportunidad de tener un contrato con números altos económicamente hablando.



Desde España aseguran que la decisión estará en manos del futbolista, pues ambas instituciones ya están en conversaciones para concretar la operación y que Casemiro se convierta en los próximos días en jugador del Manchester United. “Los Diablos Rojos” ofrecieron inicialmente 60 millones de Euros, según The Telegraph, por el traspaso del brasileño, sin embargo desde Madrid piden 80 millones por la ficha del jugador.





Así las cosas, la operación se podía cerrar en 70 millones, que es el punto medio. La salida de Casemiro al United, donde se encontraría con viejos compañeros del Madrid como Cristiano Ronaldo y el francés Raphael Varane se convirtió en las últimas horas en la noticia más importante del mercado de pases europeo, que cerrará operaciones en España el próximo 31 de agosto a las 11:59 p.m.



¿Quién podría reemplazarlo?



El diario AS de España asegura que el Real Madrid se está moviendo para busacarle un reemplazo a Casemiro y que el candidato más opcionado es el futbolista brasileño Bruno Guimaraes, de 24 años de edad y que hace parte del registro del Newcastle United de Inglaterra, uno de los equipos más ricos del mundo.



Es volante de marca, igual que Casemiro. También es brasileño y en el momento es una de las estrellas de la liga inglesa. En Europa se habla de que para que el Madrid pueda contar con el jugador tendrá que desembolsar más de 50 millones de euros, que fue lo que pagó el equipo inglés al Olympique de Lyon francés el pasado mes de enero.



Pero de no concretarse la operación no habría mayor problema, ya que el pasado mes de junio el Real Madrid fichó al joven jugador francés Areulian Tchouameni, de 22 años, que se desempeña en la misma posición que Casemiro y está llamado a convertirse en el mejor centrocampista de contención del fútbol europeo en los próximos años.



El traspaso de Aurelian al Madrid costó cerca de 100 millones, por lo que el presidente del club blanco vería con buenos ojos tener ingresos tras la salida de Casemiro al fútbol inglés.



De momento no hay información oficial que confirme la salida, pero como pintan las cosas, se podría confirmar en los próximos días. De concretarse la llegada de Carlos Henrique al United, sería uno de los batacazos el mercado en Europa.