¿Lo esperarán? Carlo Ancelotti habló de las posibilidades de que James Rodríguez juegue ante el Arsenal

Francisco Henao

James Rodríguez se ha perdido los últimos partidos en los que el Everton ha sacado buenos resultados en la Premier League.



El volante colombiano acusa una lesión desde hace varias semanas, lo que le ha hecho quedar al margen de duelos decisivos, como ante el Chelsea, por ejemplo.



El sábado el Everton tendrá otro duro encuentro, esta vez frente al Arsenal, y las opciones de que James juegue no son muy claras.



"James todavía no está disponible. Es muy pronto para que juegue, puede ser un riesgo. Él esta trabajando y espero que pueda estar para el juego ante Manchester United (por los cuartos de final de Carabao Cup)", declaró Carlo Ancelotti, técnico del Everton.



Señaló que "James se ha perdido tres partidos porque estamos jugando cada tres días. Es un pequeño problema, se está recuperando y no es nada grave".



El colombiano llegó esta temporada al Everton como una de las grandes contrataciones para la Premier.