Liverpool volvió a perder en la Premier League y se aleja aún más de puestos de Champions

Cuando se pensaba que el Liverpool enderezaba su temporada con sus tres victorias consecutivas, los Reds cayeron este sábado ante el que era el último clasificado de la Premier League, Nottingham Forest, por 1-0, en una decimotercerca jornada en la que el Manchester City se impuso por 3-1 al Brighton, con un nuevo doblete de Erling Haaland.



Un triunfo habría colocado provisionalmente a los Reds en la quinta plaza del campeonato, a un punto de las plazas clasificatorias a la Liga de Campeones, pero se quedan en la séptima posición, con 16 puntos, mientras el Nottingham Forest (9 puntos) cede la última plaza al Leicester.



Tras haber infligido la primera derrota al City esta temporada, el Liverpool no siguió ese impulso positivo.



Privado de Thiago Alcántara, enfermo, y de Darwin Núñez, Diogo Jota y Luis Díaz, lesionados, Liverpool no cesa de tener que improvisar sus alineaciones y ello explica sin duda sus dificultades.



"Llegamos con consistencia, pero habíamos tenido seis partidos con una plantilla limitada, que tuvo que hacer además frente a tres encuentros intensos. Las cosas vinieron así y no podemos cambiarlas, pero debemos luchar contra estas circunstancias", dijo el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, tras el partido.



Nottingham, que casi cambió completamente su plantilla en la pretemporada, tras su ascenso a la Premier League, empleó tiempo para encontrar cohesión, pero su determinación y su disciplina fueron suficientes para sorprender a su rival.



Ya que enfrente, al Liverpool le faltó frescura y se mostró lento en las transmisiones y poco preciso en el último o penúltimo pase.



Como ejemplo, un cabezazo al segundo palo de Virgil van Dijk que no fue ni un intento de gol ni un pase a Roberto Firmino, solo en el área (38), u otro intento de volea fallada por Mohamed Salah, cuando parecía tener espacio y tiempo para controlar y rematar (53).



Tras ocasiones de Cheikhou Kouyaté (19) o Jesse Lingard (31) en el primer período, fue el nigeriano Taiwo Awoiyi quien abrió el marcador (1-0, 55), tras llegarle un tiro libre muy mal defendido por los Reds.



Awoniyi estuvo seis años como futbolista del Liverpool sin llegar a jugar ningún partido, al encadenar cesiones en clubes alemanes, belgas y uno holandés.



"Marcar contra Liverpool es algo que nunca olvidaré. Siempre estaré agradecido a este equipo por traerme desde Nigeria", dijo el goleador.



Harvey Elliott (57), Firmino (65), Trent Alexander-Arnold (85), que empezó como suplente, y Van Dijk (90, 90+3) tuvieron ocasiones para salvar un punto, haciendo brillar al guardameta Dean Henderson, pero Morgan Gibbs-White (58) y Ryan Yates (86) también pudieron anotar el 2-0, pero también destacó el portero brasileño del Liverpool, Alisson.



Antes de un desplazamiento importante al campo del Ajax de Ámsterdam en Liga de Campeones, el miércoles, Liverpool ha perdido ya más partidos en los once primeros de esta Premier que en toda la pasada temporada, cuando el Manchester City quedó un punto por delante en la carrera por el título.