Liverpool venció a Sheffield y se distanció de los Manchester en la Liga Premier

Alejandro Cabra Hernandez

El Liverpool remontó el gol inicial del Sheffield para acabar ganando 2-1 este sábado en la sexta fecha de la Premier League, un resultado que permite a los 'Reds' situarse en segundo puesto y abrir brecha con Manchester City y Manchester United, que no pasaron del empate en sus respectivos partidos.



El noruego Sander Berge adelantó de penal al conjunto visitante en el minuto 13, pero el vigente campeón igualó en el 41 con gol del brasileño Roberto Firmino, y se llevó los tres puntos ante el 19º merced a un gol de cabeza del portugués Diogo Jota (64).



Sin su muro defensivo, el holandés Virgil van Dijk, los locales se vieron pronto por detrás después de un penal realizado por su sustituto, el brasileño Fabinho.



Los pupilos de Jürgen Klopp suman 13 puntos, los mismos que el líder Everton, y superan en cinco puntos a los 'Citizens' (12º) y en seis a los 'Red Devils' (15º).



Después de su victoria de prestigio en París en Champions, el Manchester United no pudo mantener la inercia ante otro equipo que disputa la máxima competición europea, el Chelsea (0-0), en el partido que sirvió de debut al uruguayo Edinson Cavani con los 'Diablos Rojos'



El cuadro de Old Trafford se queda en la parte baja de la tabla (15º) con 7 puntos. El Chelsea, por su parte, sumó su cuarto partido seguido sin perder en la Premier (3 empates) y ocupa provisionalmente el sexto puesto con 9 puntos.



En un partido disputado por momentos bajo una intensa lluvia, los dos entrenadores optaron por asegurar el arco a cero.



El técnico local, Ole Gunnar Solskjaer, dejó en el banco de inicio a Paul Pogba, Mason Greenwood y Edinson Cavani. El 'Matador charrúa' saltó al césped poco antes de la hora de partido y estuvo cerca de marcar en su primera jugada.



Horas antes, el Manchester City (12º) prosiguió con sus problemas en la Premier League y no pudo pasar del empate 1-1 en casa del West Ham (11º).



El atacante Michail Antonio inauguró, de chilena, el marcador para los 'Hammers' (18). Después de una buena primera mitad del equipo local, Phil Foden, quien sustituyó al argentino Sergio Agüero, lesionado, en el descanso, puso las tablas que serían definitivas en el luminoso (51).



El tanto de Antonio va a figurar entre los más destacados de la jornada. El checo Vladimír Coufal puso un centro al área desde el costado derecho y el delantero inglés, tras cuerpear con un defensa del City, conectó una chilena para batir a Ederson, sorprendido por ese remate.



Sin embargo, la alegría no iba a durar mucho. Pep Guardiola no esperó para mover el banquillo y al descanso dio entrada a Foden por el 'Kun' Agüero, quien tuvo una lesión muscular.. La perla del City respondió a la confianza del técnico español con un tanto desde dentro del área del West Ham, tras recibir un pase de Joao Cancelo.



Los 'Skyblues' se volcaron sobre el área del West Ham a partir de ese momento, pero no consiguieron superar a un Fabianski en estado de gracia este sábado.



"Sus defensores defendían muy atrás y así es difícil encontrar espacios, pero creamos ocasiones", explicó Guardiola.



"No soy alguien que pueda predecir el futuro. Nos hemos dejado ya siete puntos, lo que es mucho. (...) Tenemos que tomarnos las cosas partido a partido y ver lo que pasa", añadió el catalán.