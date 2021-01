Liverpool cae en Southampton y la lucha por la Premier League se aprieta

Juan Carlos Pamo

Con su derrota por 1-0 en Southampton este lunes en el cierre de la 17ª fecha de la Premier League, el Liverpool pierde buena parte de su ventaja al frente de la tabla clasificatoria y permite a sus perseguidores acercarse al liderato.



Los 'Saints' se impusieron con un solitario gol de Danny Ings, exjugador 'red' nada más comenzar el partido (2), ante un Liverpool que fue incapaz siquiera de rescatar un punto, encajando la segunda derrota de la temporada, después del humillante 7-2 encajado ante el Aston Villa en octubre.



Pese a acumular tres partidos consecutivos sin ganar, el vigente campeón inglés se mantiene líder del campeonato con 33 puntos, pero comparte la plaza con el Manchester United, que tiene además un partido menos.



Leicester es tercero con 32 puntos y con 29 hay cuatro equipos: Tottenham (4º con un partido menos), Manchester City (5º y dos partidos de retraso) , Southampton (6º) y Everton (7º y un encuentro menos que el líder).



Si las dos victorias convincentes contra Tottenham (2-1) y Crystal Palace (7-2) parecían dejar al Liverpool en situación ventajosa para revalidar el título, sus tropiezos ante West Bromwich (1-1), Newcastle (0-0) y Southampton complican la tarea para el equipo de Jürgen Klopp, pese a que pudo recuperar a Thiago Alcántara.



Pero al Liverpool se le complicaron las cosas nada más empezar, cuando James Warde-Prose lanzó una falta desde la medular al interior del área y Danny Ings, exdelantero de los 'Reds', aprovechó un error en el despeje de Trent Alexander-Arnold para batir a Alisson con un remate en globo (2).



El equipo de Jürgen Klopp no reaccionó a ese golpe y a punto estuvo de ponerse con desventaja de dos goles, pero el disparo colocado de Nathan Tella se marchó fuera por poco (41) .



El líder de la Premier League apenas inquietó el arco rival en la primera parte y el egipcio Mohamed Salah contó con la única ocasión clara antes de la pausa, aunque su remate fue desviado (45+2).



La apatía mostrada por los 'Reds' en el primer periodo no cambió tras el descanso, aunque el senegalés Sadio Mané estuvo cerca de empatar, pero el defensa Jack Stephens evitó in extremis el tanto visitante (58) .



En la última media hora de juego, los de Klopp fueron incapaces de llevar de nuevo peligro frente al arco local, dejando en evidencia que el trío Salah-Firmino-Mané, artífice de los éxitos de los 'Reds' en las últimas temporadas, están lejos de su mejor forma.



Un dato inquietante teniendo en cuenta que el 19 de enero, el Liverpool recibirá en Anfield al Manchester United.