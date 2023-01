¡Lista la sanción! Stefan Savic y Ferran Torres, suspendidos dos partidos por su expulsión en Liga

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este miércoles con dos partidos de suspensión al atlético Stefan Savic y al barcelonista Ferran Torres por su enfrentamiento en el partido liguero entre ambos equipos del pasado fin de semana.



Ambos fueron expulsados en el descuento final del encuentro que el Barcelona ganó 1-0 en el Metropolitano el pasado domingo en la 16ª jornada liguera.



Según el acta del encuentro, Savic fue expulsado por "sujetar por el cuello con su brazo a un adversario con fuerza excesiva de manera continuada, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado entre ambos".



Ferran Torres también vio la roja por "agarrar persistentemente del pelo a un adversario, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado entre ambos".



El Comité se basó en el artículo 130 del código disciplinario de la RFEF que castiga la "violencia en el juego" para imponer la sanción a los dos jugadores.



De esta manera, el Barcelona no podrá contar con Ferran ni con Lewandowski, que también cumple otra sanción, en su próximo encuentro liguero contra el Getafe el 21 de enero.



El Atlético tampoco podrá alinear a Savic el próximo domingo en su visita al Almería.