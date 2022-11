Lionel Scaloni esperará hasta el plazo final para entregar los convocados al Mundial de Catar

El DT de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, dijo este martes que aguardará hasta último plazo -el 14 de este mes- para confirmar la nómina de cara al Mundial Catar-2022, a la espera de la evolución del centrocampista Giovani Lo Celso, que sufre una lesión muscular.



"Estamos valorando cómo está la situación de él como de otros jugadores. Lamentablemente podía pasar, son muchos partidos, octubre es un mes bastante cargado. Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos", dijo Scaloni al canal ESPN.



"Todavía estamos a tiempo de dar la lista (definitiva de 26 jugadores), no deja de ser una situación complicada", agregó.



Lo Celso, que juega en el español Villarreal, sufrió una lesión muscular en la pierna derecha el domingo durante un partido frente al Athletic de Bilbao por la liga española.



La gravedad de la lesión está aún por determinarse, pero en caso de requerir cirugía podría quedar fuera de la nómina.



"No vamos a tomar ningún riesgo que no sea el normal. De mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo, no tengo dudas. Después pensamos en lo individual, son chicos que estuvieron desde el primer día con nosotros, eso pesa, lo sentimos, pero es algo que tomaremos en función del bien del equipo", dijo Scaloni.



Argentina debutará el 22 de noviembre ante Arabia Saudita y jugará luego el 26 frente a México por el Grupo C que completa Polonia.



La nómina definitiva de jugadores "la tenemos que dar el 14. En condiciones normales la hubiéramos dado antes, pero en estas condiciones, so sólo por la de 'Gio', hemos tomado la decisión de esperar el último día para anunciarla", explicó Scaloni.



"Deseamos que todos lleguen bien para jugar con las mejores armas", señaló luego de admitir que "no hay tiempo de probar nada, lo que se hizo hasta ahora es válido".



Ángel Di María (Juventus, Italia), Paulo Dybala (Roma, Italia) y hasta el astro Lionel Messi (PSG, Francia) han atravesado lesiones musculares o contracturas en las últimas semanas que causaron inquietud en las filas albicelestes.