Lionel Messi ya tendría fecha para reanudar sus entrenamientos con el Barcelona

Francisco Henao

La superestrella argentina Lionel Messi, que anunció el viernes que se quedaba en el FC Barcelona luego de diez días de tensiones con su club, no fue visto en el entrenamiento de este sábado por la mañana, constató un periodista de la AFP en el lugar.



Los jugadores del Barça (a excepción de los lesionados, los positivos al nuevo coronavirus y los llamados por sus selecciones nacionales) estaban convocados este sábado para un entrenamiento matinal en la ciudad deportiva Joan Gamper, pero Messi no pasó por la entrada principal.



Según los medios catalanes, el argentino pasará su test PCR de detección del nuevo coronavirus en su domicilio, y regresará al grupo el lunes.



El domingo no hay entrenamiento programado, según el programa de la semana difundido por el Barça en su página web.



El 30 de agosto Messi se saltó deliberadamente las pruebas PCR a las que debían someterse todos los jugadores y miembros del club, la primera reunión de pretemporada del Barça antes de la vuelta a los entrenamientos al día siguiente.



Messi lleva sin entrenar con el grupo en la ciudad deportiva desde el pasado 11 de agosto, hace casi un mes, antes de que el Barça viajara a Lisboa, donde el club azulgrana sufrió una de las peores derrotas de su historia (8-2) , en cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.



Según la prensa, la 'Pulga' podría formar parte del equipo que alinee el nuevo entrenador, Ronald Koeman, en el primer amistoso del Barça frente al Gimnástic de Tarragona (de 2ªB, la tercera categoría del fútbol español) , el 12 de septiembre, a puerta cerrada, en el estadio Johan Cruyff anexo a la ciudad deportiva blaugrana.