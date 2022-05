Lionel Messi encabeza la convocatoria para el juego de la 'Finalissima' frente a Italia

Con Lionel Messi y el defensor Marcos Senesi, quien dio el sí a Argentina y descartó un llamado de Italia, el entrenador Lionel Scaloni dio la lista de futbolistas convocados a la selección albiceleste para disputar la 'Finalissima' ante la Azzurra el 1 de junio en Wembley.



El partido que enfrentará al campeón de la Eurocopa, Italia, con el equipo que alzó la Copa América, Argentina, le servirá a la Albiceleste de preparación hacia el Mundial de Catar-2022, rumbo al cual no tiene aún ningún otro cotejo agendado.



Scaloni contará con sus figuras habituales, entre ellos Messi, del PSG, el arquero Emiliano Martínez (Aston Villa), Angel Di María (PSG), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), mientras que volvió a ser llamado Paulo Dybala, que viene de acabar su contrato con la Juventus, informó la Asociación de Fútbol Argentina (AFA).



En la nómina figura Senesi, el defensor del Feyenoord de Países Bajos que tiene doble nacionalidad y había sido convocado por Italia pero optó por la camiseta de Argentina, país donde nació hace 25 años.



En tanto, se quedó afuera de este partido Leandro Paredes (PSG) por una lesión, lo que no significa que no llegue al Mundial.



La delegación albiceleste, con Scaloni a la cabeza, partirá este fin de semana rumbo a Bilbao, en España, donde los argentinos se concentrarán y se espera la llegada de los jugadores el 24 de mayo, una semana antes del partido con Italia.



El sábado 28 de mayo habrá un entrenamiento en el estadio del Athletic de Bilbao, con público, informó la AFA en un comunicado.



Estos son los convocados por Scaloni:



Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal, ESP) y Juan Musso (Atalanta, ITA).



Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, ESP), Nahuel Molina (Udinese, ITA), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Germán Pezzella (Betis, ESP), Nehuén Pérez (Udinese, ITA), Marcos Senesi (Feyehoord, NED), Cristian Romero (Tottenham, ENG), Lisandro Martínez (Ajax, NED) y Nicolás Tagliafico (Ajax, NED), Marcos Acuña (sevilla, ESP).



Mediocampistas: Guido Rodríguez (Betis, ESP), Alexis Mac Allister (Brighton, ENG), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Giovanni Lo Celso (Villarreal, ESP), Alejandro Gómez (Sevilla, ESP).



Delanteros: Ángel Di María (París St. Germain, FRA), Paulo Dybala (Juventus, ITA), Lionel Messi (París St. Germain, FRA), Lautaro Martínez (Inter, ITA), Julián Álvarez (River), Joaquín Correa (Inter, ITA), Nicolás González (Fiorentina, ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid, ESP).