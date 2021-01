Alejandro Cabra Hernandez

Una avalancha de críticas ha recibido el futbolista colombiano Sebastián Villa por parte de hinchas de Boca Juniors tras compartirse un video del extremo bailando en una celebración de cumpleaños, solo un día después de la eliminación del 'Xeneize' de la Copa Libertadores.



El bellanita se refirió a la polémica y negó que el video, compartido por su amiga Macarena Gastaldo en historias de Instagram, sea reciente.



"Aclaro ante las cámaras de las imágenes mías que están rondando por ahí que fue un cumpleaños familiar en diciembre. Las imágenes las subió alguien cercano a mi representante y no era el momento para subirlo. Estoy dando la cara con los hinchas, no tengo nada que esconder, aclarando la situación", dijo Villa al canal TYC Sports.



Sobre la eliminación en semifinales de Copa Libertadores tras caer 3-0 ante Santos, el antioqueño pidió perdón. "Al hincha, pedirle disculpas por lo que pasó. Uno no encuentra palabras. Fuimos con mucha ilusión a Brasil. Todos sabemos lo que deben sentir los aficionados y les pedimos disculpas. Tenemos que tener actitud, después de todo, estamos comprometidos con el club, con los colores. El domingo tenemos que jugar el todo por el todo", acotó, recordando que el fin de semana Boca jugará la final de la Copa Diego Maradona ante Banfield.

Lea también: ¡Adiós, crack! Wayne Rooney anunció su retiro para dedicarse a entrenar al Derby County



Agregó que "fue un golpe duro. No tuvimos una buena noche, lo sufrimos. Ahora es pasar la página y pensar en la final del domingo".



No obstante, las explicaciones de Villa no cayeron bien en un sector de la hinchada boquense, que piensa que son mentira -sobre todo por la forma en que fueron compartidas: las historias de Instagram suelen tener contenido reciente que se borra en un plazo máximo de 24 horas-.

Lo más loco de la situación de Sebastián Villa es que en la primer historia que suben, el grita "que no me vean a mi" y en la siguiente historia se mete solo a bailar y a saludar en el video. Está en cualquiera jaja pic.twitter.com/oa5xyWHwos — LaGrondona (@LaGrondonaTwitt) January 15, 2021

Y Si, es Sebastián Villa. Que apenas 24hs después está en un Cumple.

Hagan lo que quieran, ya nos dimos cuenta que algunos NO sienten la Camiseta. Pero NO se pongan a publicar xq el DOLOR que siente el hincha UDS NO TIENEN IDEA!!

Tampoco entienden lo que es BOCA. pic.twitter.com/iiouITxMea — Xeneixe (@EstebanPol6) January 15, 2021