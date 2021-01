Las lesiones acosan a James Rodríguez y a Falcao García en sus equipos en Europa

Juan Carlos Pamo

Los dos estandartes del fútbol colombiano y de la Selección, además de ser los capitanes del combinado nacional, James Rodríguez y Falcao García, viven situaciones difíciles en Europa por culpa de las lesiones.



El volante del Everton se perdió varios partidos de la Premier League por problemas físicos, y cuando reapareció, curiosamente su retorno a las canchas coincidió con una derrota ante el West Ham, luego de una seguidilla de triunfos.



James no tuvo una buena participación en ese duelo y su mal momento, que tiene que ver con las permanentes lesiones, fue reconocido por el técnico Carlo Ancelotti.



"James viene entrenando normal con el equipo y viene mostrando buenas condiciones. Es cierto, no está en su mejor momento, por eso será bueno para él jugar este sábado; está cerca de alcanzar su mejor nivel. Estoy seguro que con su regreso, vamos a mejorar nuestro ataque", dijo Ancelotti.



El técnico italiano lo tiene confirmado para el duelo que este sábado (7:00 a.m.) el Everton disputará ante el Rotherdam United, por la FA Cup.



Por ese mismo torneo jugará mañana Dávinson Sánchez con el Tottenham que enfrentará al F.C. Marine.

Críticas a Falcao

Si por los lados de James llueve, por los de Falcao no escampa con la nueva lesión que lo margina una vez más de la titular del Galatasaray turco.



El delantero samario se ha perdido 25 partidos con su equipo, lo que tendría molesto a la directiva, y lo que ha generado duras críticas por parte de la prensa.



"Falcao, que llegó a Galatasaray con grandes esperanzas y grandes presupuestos, no ha cumplido con las expectativas. Tiene un desgarro muscular, su lesión se ha vuelto crónica, todo el mundo es consciente de ello. Conozco bien a Fatih Terim y se opuso firmemente a la llegada de Falcao. Por un lado, las cifras astronómicas, por otro, el tema de las lesiones", escribió en un diario turco el periodista Bilal Mese.



El regreso a las canchas del 'Tigre' no tiene fecha, pero en Turquía aseguran que el Galatasaray le estaría buscando acomodo en otro club.

Más colombianos

Jeison Murillo fue de la partida en el Celta que este viernes en juego de la liga española fue goleado 4-0 por el Villarreal, equipo que contó con Carlos Bacca para los últimos minutos.



Este sábado a las 12:30 será el duelo entre el Granada del samario Luis Suárez, ante el Barcelona.



En Italia también habrá acción de los colombianos; a las 9:00 a.m. se medirán el Udinese y el Nápoli de David Ospina.

A esa misma hora el equipo de Johan Mojica, Luis Fernando Muriel y

Duvan Zapata, Atalanta, chocará con el Benevento.



Entre tanto Juan Guillermo Cuadrado podría reaparecer con Juventus que desde las 2:45 p.m. se las verá con el Sassuolo.