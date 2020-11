Las anécdotas de 'Chicho' Serna con Maradona que causaron revuelo en las redes sociales

Daniel Molina Durango

Si hay un futbolista colombiano que fue cercano a Diego Armando Maradona, ese fue Mauricio el 'Chicho' Serna, exvolante recordado por su fuerte temperamento.

Tras la muerte del astro argentino, 'Chicho' sacó a relucir una gran cantidad de anécdotas que emocionaron y pusieron a hablar a los colombianos en las redes sociales.

Serna contó que cuando arribó a Boca, en 1998, los periodistas rumoraban que Maradona no lo quería en el equipo, pero fue el mismo Diego el que buscó al antioqueño para desmentir eso.

"Un día en la pretemporada, el técnico, que era el 'Bambino' Veira, me llamí y me dijo que alguien quería hablar conmigo por teléfono. Yo dije que si era un periodista no lo podía atender porque estaba elmorzando, pero él me contestó: es Diego. Y yo no lo podía creer", relató el exmediocampista en entrevista con el Canal Caracol.

"Maradona me aseguró que nunca había dicho que no me quería, sino que él esperaba que hubiera llegado al club Fernando Redondo. Me felicitó por cómo respondí a las entrevistas y me deseó mucha suerte", afirmó.

Después de jugar en Boca, 'Chicho' pasó por varios clubes de Argentina y México hasta retirarse en el 2005 en el Atlético Nacional.

Serna relata que, cuando anunció su retiro "el primero que me llamó fue Diego".



Maradona estuvo en Medellín y acompañó a 'Chicho' en su despedida en el Atanasio Girardot.

De acuerdo con el experimentado exjugador, “Diego amaba a Colombia. Ese amor se hizo fuerte por la relación los muchachos que hemos vestido la camiseta del Boca Juniors", como es el caso de él y otros hombres que triunfaron como Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Fabián Vargas.