La Selección de Italia se repuso y venció a Malta en las Eliminatorias de la Eurocopa

Tras caer 2-1 ante Inglaterra en el arranque del clasificatorio para la Eurocopa de Alemania-2024, la vigente campeona Italia corrigió su rumbo este domingo al ganar 2-0 en su visita a Malta con un nuevo tanto del italo-argentino Mateo Retegui.



El jugador del Club Atlético Tigre, que representa a Italia al contar también con pasaporte de ese país por el origen siciliano de su abuelo, volvió a validar la inusual apuesta del seleccionador Roberto Mancini.



"Son partidos en los que tienes todo que perder. Hicimos cosas bien, algunas algo menos. Retegui desbloqueó el partido, hizo lo esencial. Pero lo repito, necesita tiempo, debe todavía conocer mejor el fútbol europeo", señaló el técnico.



Después de debutar con la Azzurra logrando el único gol ante Inglaterra el jueves en Nápoles, este domingo el ariete de 23 años allanó el camino marcando de cabeza el 1-0 a la salida de un córner al cuarto de hora de juego.



El segundo gol lo marcó en el minuto 27 Matteo Pessina al empujar a puerta vacía un centro raso de Emerson Palmieri.



Fue el quinto gol como internacional para el centrocampista del Monza, su primero desde la Eurocopa 2021.



Con su triunfo Italia encarrila su camino hacia Alemania-2024, donde defenderá la corona lograda en Wembley en julio de 2021. Se clasifican para la fase final los dos primeros de cada llave.



Con tres puntos está por detrás de Inglaterra, líder del grupo C tras sumar su segunda victoria este domingo ante Ucrania (2-0). Completa la llave Macedonia del Norte, a la que le tocó descansar en la segunda jornada.



En el Ta'Qali Stadium, en las afueras de La Valeta, 17.000 espectadores se entusiasmaron con dar la sorpresa ante el poderoso vecino en el minuto 5 cuando Alexander Satariano aprovechó un pase en profundidad para quedarse ante el arquero Gianluigi Donnarumma, que salvó a su equipo con una gran parada.



Donnarumma como capitán



Aquí terminó la rebelión local, que cedió a la lógica frente a un equipo italiano al que no le hizo falta forzar la máquina para reencontrarse con el triunfo tras no haberse clasificado para el Mundial de Catar-2022.



Retegui, Donnarumma, que lució el brazalete de capitán, y Giovanni Di Lorenzo fueron los tres únicos jugadores que repitieron titularidad con respecto al partido frente a Inglaterra.



Sin forzar la máquina en la segunda parte, la Italia de Mancini inició su reconstrucción con un triunfo en el que no participaron Federico Chiesa, Leonardo Bonucci ni Jorginho, con Marco Verratti disputando únicamente los últimos 25 minutos.



En la siguiente ventana internacional, en junio, Malta se enfrentará a Inglaterra y Ucrania mientras que Italia jugará contra Macedonia del Norte y Ucrania.