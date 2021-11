La Selección Colombia y una peligrosa sequía de goles en la eliminatoria a Catar 2022

No anotar, cerrar el arco y depender de los rivales para seguir en la vía directa hacia el Mundial de Catar-2022: Colombia volvió a desafiar su suerte ante Paraguay con esta peligrosa fórmula en la recta final del clasificatorio sudamericano.



Con el empate sin goles del martes en casa ya son cinco partidos sin celebrar un gol, con cautro igualdades y una derrota.



La presión ahora recae sobre Reinaldo Rueda, un criticado entrenador que repite marcas negativas de las épocas más oscuras de la selección Colombia.



De acuerdo con el estadígrafo español Mr Chip, los colombianos igualaron su peor racha de partidos sin anotar por eliminatorias.



"Como en 2008, camino de Sudáfrica", el Mundial disputado en 2010 al que los cafeteros no clasificaron, escribió en Twitter.



Ademas, "Colombia iguala el récord de empates a cero consecutivos como local (3) en TODA la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo", añadió Mr Chip.



A falta de cuatro fechas del final y con Perú y Argentina en la mira, la desesperación empieza a hacer estragos en un equipo que gracias a la suerte se mantiene en la cuarta casilla, que da cupo directo al Mundial, con 17 puntos.



"Todo va a pasar por ahí, recobrar esa confianza, por hacer un gol que nos permita liberarnos de esa ansiedad", manifestó Rueda tras en el empate ante Paraguay.



Aunque la defensa se mantiene sólida con un solo tanto recibido en esos cinco partidos, ante el líder Brasil, el adiestrador reconoce que "no es suficiente".



Se vive la ansiedad

Otros analistas coinciden con el diagnóstico del DT: con casi 500 minutos sin anotar equipo está ansioso y ante los paraguayos fue evidente.



Hombres como Duván Zapata (Atalanta), Miguel Borja (Gremio), James Rodríguez (Al-Rayyan, QAT) y Diego Valoyes (Taleres de Córdoba) erraron goles cantados que pudieron romper la sequía.



"Nos está invadiendo el desespero", apuntó el entrenador Carlos Mario Hoyos en Caracol Radio.



Acosado por la tribuna, Rueda modificó casi todo el frente de ataque en el segundo tiempo para romper el ayuno a cualquier precio.



"Al final fue más por desespero las llegadas que por consecuencia del mismo juego", añadió Hoyos.



Ni siquiera el regreso del cerebro de James Rodríguez tras un año de ausencia dio ideas al equipo. "Nos hemos llenado de ansiedad", lamentó el ex número 10 de la selección Giovanny Hernández.



Los jugadores "ven el arco chiquito y el arquero grandote", añadió 'El Príncipe' en la misma emisora.



Una fórmula envenenada

A falta de victorias propias, Colombia ha disfrutado con los resultados de sus rivales directos, aún más irregulares, para conservar uno de los tiquetes a Catar.



Pero "llegará un momento donde no podemos estar dependiendo de los otros", criticó Hoyos. "Hasta ahora nos ha tocado eso, cinco partidos sin gol y dependiendo de los otros rivales", lanzó.



Perú ya amenaza el cuarto puesto. Los dirigidos por Ricardo Gareca se treparon en la tabla y pisan los talones de Colombia con los mismos puntos, pero con peor diferencia de gol. Y chile y Uruguay, sexto y séptimo y hoy fuera del Mundial, están a un punto.



Brasil y Argentina ya clasificaron mientras que Ecuador (tercero) se escapó con aparente destino mundialista. El margen es mínimo para un equipo que no anota.



"Tenemos que pensar en los cuatro partidos que nos faltan, que dependemos de nosotros", concluyó el portero y capitán David Ospina.