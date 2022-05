La Selección Colombia Sub-20 debuta este martes en el Torneo Esperanzas de Toulon

La Selección Colombia Masculina Sub-20, saldrá este martes a competir un torneo que ya es conocido en su historia de formación. La ‘Tricolor’, debuta este martes frente a Comoros (isla africana) por el Grupo C del Torneo Maurice Revello.



Antes conocido como el ‘Esperanzas de Toulon’, esta será la decimocuarta participación de Colombia, en el que aparece en el quinto lugar en el palmarés histórico de las selecciones con tres títulos (1999, 2000 y 2011) y dos subcampeonatos (2001 y 2013).



En las tres finales que disputó enfrentó a Argentina, Portugal y Francia. A todas las superó desde el punto penal tras empatar en los 90 minutos.



Muchos recuerdan este campeonato por haber sido una vitrina de jugadores colombianos que lograron destacarse en cada uno de los partidos. James Rodríguez (2011) y Felipe Chará (2001) fueron meritorios al premio del mejor jugador del torneo.



Gustavo Victoria y Tressor Moreno fueron los goleadores del certamen en la edición del año 2000.



Los seleccionados para esta edición del torneo francés, son una lista de jugadores conformadas por el talento local e internacional.



Ómar Yesid Almanza, de Albacete de España; Isaac Zuleta, del Getafe; Luis Eduardo Quintero, de Villarreal; Alexei Rojas, de Arsenal, y Cristian Valencia, de River Plate, son la cuota del fútbol de exterior en este equipo.



Por su parte, Daniel Luna y Gian Franco Cabezas, del Deportivo Cali; Kevin Mantilla, del Santa Fe, y Tomás Ángel, del Atlético Nacional, son el aporte del FPC para el seleccionado.



Este equipo será dirigido por Fredy Hurtado ya que el técnico Héctor Cárdenas está al mando de la Selección de Mayores por el amistoso que tendrá en tierras españolas contra Arabia Saudita.

"El grupo está feliz de competir acá. Venimos con la esperanza de hacer un buen torneo. Queremos jugar y hacerlo para ganar. Aquí hay mucha energía por parte de los jugadores”, expresó Hurtado.



Y agregó: “Nosotros venimos trabajando con este equipo desde noviembre. Este será un equipo que proponga y que juegue rápido. Esto es lo que queremos para este torneo”.



El debut de la ‘Tricolor’ será a las 10:30 a.m (hora Colombia) en la ciudad de Toulon. La Selección Sub 20 está en el Grupo C con sus similares de Argelia, Comoros y Japón.

Datos

Luego de enfrentar a Comoros, Colombia se medirá con Japón el próximo 3 de junio a las 10:30 (hora colombiana) nuevamente.



El torneo se divide en tres grupos con cuatro equipos en cada uno. Los clasificados a semifinal serán todos los primeros, además del mejor segundo.



Los grupos A y C ya tuvieron sus primeros partidos en este torneo. Argentina comanda el primer grupo con tres puntos y México el B también con 3 unidades.