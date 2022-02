"La Selección Colombia me defraudó, jugó con miedo y terror ante Argentina": Alfio Basile

Un partido para el olvido el que jugó la Selección Colombia de Fútbol este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, frente a Argentina, donde cayó con un solitario gol de Lautaro Martínez en la fecha 16 de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022.



Más allá de la derrota, que complica las cuentas para una posible clasificación, fue la actitud que mostró el equipo dirigido por Reinaldo Rueda en el campo de juego, donde una Argentina sin Messi y muchos de los titulares le ganó a media máquina y sin despeinarse.

En ese sentido, Alfio 'Coco' Basile, DT argentino que dirigió a la Albiceleste apuntó con todo contra Colombia que a pesar de la necesidad no tuvo ambición para ir por un resultado positivo.

"Colombia fue un equipo que me defraudó. Pobre Pacho Maturana lo que debe pensar con este nuevo técnico. Jugaron con un miedo y terror terrible, dónde se paró el equipo, todos en campo de ellos. No puedo creer cómo jugó Colombia. Argentina y Brasil son superiores a todos, pero el miedo y el cagazo que tenían estos tipos era impresionante", apuntó Basile en el espacio 'Los Más Grandes' de Radio Cooperativa en Buenos Aires.

Son más de 600 minutos sin marcar un gol en la eliminatoria, que se traduce en siete partidos en los que el cuadro de Reinaldo no sabe que es ganar: empató sin goles con Brasil y Ecuador en condición de local, luego perdió con Brasil, volvió a empatar 0-0 con Paraguay y perdió con Perú y Argentina.

Las críticas del experimentado entrenador apuntaron también al rendimiento de Luis Díaz, reciente fichaje del Liverpool de Inglaterra.



"Ese Díaz que compró el Liverpool, ¿es tan fenómeno como todos dicen?. Lo vi contra Perú y ahora contra Argentina y me pregunto cómo lo compró el Liverpool", agregó Alfio y que aclaró también que "con ese funcionamiento de Colombia no iba a tener mucho protagonismo".



Sobre la campaña que tiene a la Argentina clasificada desde fechas anteriores a la Copa Mundo de Catar, el experimentado entrenador indicó que "Argentina debe medirse con rivales europeos para tener una exigencia alta porque en Suramérica no es mucha".

La Selección Colombia se volverá a encontrar a finales de marzo para enfrentar a Bolivia, en Barranquilla, y Venezuela, en condición de visitante. Aunque todavía se cuenta con opciones matemáticas para buscar una clasificación, especialmente al repechaje, la derrota en Argentina complicó más la situación.