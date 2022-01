La Selección Colombia inició su concentración en Barranquilla para los partidos frente a Perú y Argentina

La Selección Colombia comienza desde hoy el 'Operativo Perú', que será el primer rival en esta doble confrontación de eliminatorias rumbo a Catar 2022.



Los 28 jugadores citados por el técnico Reinaldo Rueda comenzarán a llegar desde este sábado al sitio de concentración en Barranquilla, para preparar la importante misión que tienen por delante.



Hárold Preciado, Yáser Asprilla, Yimmi Chará, Freddy Hinestroza, Miguel Ángel Borja, Andrés Mosquera y Rafael Santos Borré, son esperados en la capital del Atlántico, algunos liberadores por sus clubes y otros, como Borré, después de atender compromiso en sus respectivas Ligas.



Para mañana está prevista la llegada de la mayoría de jugadores, entre ellos James Rodríguez, quien de todas maneras tiene problemas físicos que le impedirían comenzar de inmediato los entrenamientos.



David Ospina y Yerry Mina son otros jugadores que han arrastrado lesiones que les han impedido actuar con regularidad en sus clubes, en tanto que a Falcao también se le hará una revisión para ver si está en plenitud de condiciones.



Dos partidos claves

Colombia tendrá un duro encuentro el viernes 28 de enero ante Perú, en Barranquilla, juego clave en la pelea por la clasificación directa para el Mundial de Catar 2022.



El combinado nacional es cuarto con 17 puntos, los mismos de Perú que está quinto y por ahora tiene el cupo para el repechaje.

Esa situación hace que el duelo que sostendrán el viernes en el Metropolitano, sea decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados.



Luego de enfrentar a Perú, la Selección Colombia deberá jugarse otro compromiso de alto nivel, esta vez frente a Argentina en Córdoba, duelo que está programado para el martes 1 de febrero.



El mensaje de Borja

Miguel Ángel Borja no olvida lo sucedido ante Argentina, especialmente con su arquero 'Dibu' Martínez, en el duelo de Copa América el año pasado.



En la definición por penales para el paso a la final, el portero se excedió en palabras contra los jugadores colombianos para desconcentrarlos y sacar provecho de ello.



Fue así como, producto del nerviosismo, Yerri Mina y Dávinson Sánchez fallaron sus cobros.

Preguntado sobre este nuevo duelo con el arquero argentino, que será el 1 de febrero, Borja no eludió el tema.



"Primero está Perú. Hay que ganarle a Perú, y después pensar en el 'Dibu'. Mucha gente me ha mandado videos y es algo muy bonito. Los únicos que hacen mi celebración son mis hijos, hacen gol y celebran así. Pero sobre el arquero, ni va a haber tiempo para hablar con él después de que le marque goles", señaló el delantero en entrevista con El Heraldo.



En cuanto a Argentina y la ausencia de Messi, Borja elogió al equipo gaucho por encima de todo.



“Yo creo que la Selección Argentina ha jugado muy bien con o sin Messi, creo que no es dejar de lado a una gran figura porque sabemos que jugar contra Argentina, que es un gran equipo, va a ser muy complicado. Ellos están clasificados y por eso le dieron descanso".