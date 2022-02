La Selección Colombia Femenina igualó sin goles con Argentina en Bucaramanga

La Selección Colombia femenina no pasó del empate a cero goles frente a la Argentina, en el segundo juego amistoso disputado este miércoles en la ciudad de Bucaramanga.



En el último duelo de esta ventana Fifa, las dirigidas por Nelson Abadía no lograron vencer la portería de las argentinas y cerraron este ciclo sin victoria.



Para la etapa inicial se vio al equipo femenino de Colombia con toda la vocación ofensiva. Desde los primeros minutos Daniela Montoya organizó el sector ofensivo del equipo, que junto a Catalina Usme y Elexa Bahr inquietaron la portería rival.



Tanto fue el poderío ofensivo en el comienzo del partido, que la misma Montoya no contó con buena fortuna en un remate que terminó estrellado en el palo.



La Argentina intentó tomar la pelota y crear acciones de gol, pero el orden defensivo de Colombia impidió que llegaran con peligro a la portería de la guardameta Stefany Castaño.



En la etapa complementaria el combinado ‘tricolor’ no bajó el ritmo y siguió insistiendo en ataque, buscando el primer gol del compromiso.

Sobre los 67 minutos la capitana y goleadora de América de Cali Catalina Usme envió un centro al área que se le fue cerrando en el recorrido y se estrelló en el vertical izquierdo del arco sur del estadio Alfonso López.



Colombia mantuvo la intensidad en el juego y controló a la Argentina que solo con el pelotazo pudo acercarse a predios del área defendida por Castaño.



Al final, la falta de definición impidió que las ‘cafeteras’ pudieran ganar este compromiso y con dos empates cerró la doble fecha de amistosos.



El equipo dirigido por Nelson Abadía tendrán otra ventana de compromisos Fifa en el mes de abril, la última en la preparación para la Copa América femenina que se hará en Colombia en julio.