La Selección Colombia femenina igualó en el amistoso contra Argentina en el Pascual 

La Selección Colombia Femenina empató 2-2 con su similar de Argentina en duelo amistoso de preparación de cara a la Copa América que se disputará en nuestro país en el mes de julio.



Catalina Usme (47’) y Mayra Ramírez (87’) marcaron para la ‘Tricolor’ mientras que Ruth Bravo (32’) y Chiara Singarella (88’) anotaron para las argentinas en el duelo que se cumplió este domingo en el Pascual Guerrero de Cali.



El trámite del primer tiempo fue de un juego luchado y cortado en sus acciones para ambas escuadras.



El seleccionado colombiano se mostró con la iniciativa desde el pitazo inicial con jugadoras como Catalina Usme y Liana Salazar, quienes se convirtieron en las gestantes del fútbol ofensivo de las cafeteras, intentando alimentar balones a las atacantes Gisela Robledo y Mayra Ramírez.



Sin embargo, el elenco del técnico Nelson Abadía no fue claro en el último cuarto de cancha para llevar riesgo sobre el arco defendido por la experimentada Marina Correa.



Fue un compromiso exigente para Colombia sobre todo por la disposición futbolística y emocional que le imprimió el seleccionado argentino.



Cuando las colombianas trataban de descifrar el bloque defensivo de Argentina se encontraron con un gol en contra.



Al minuto 32, Argentina se puso arriba en el marcador. Un saque de banda pegado al costado occidental generó un ataque que hizo daño en el sector posterior de Colombia. Carolina Arias no pudo referenciar la marca de Miryam Mayorga, quien centró y apareció Bravo para derrotar a Sandra Sepúlveda.



Colombia movió su nómina y eso fue positivo. En el arranque del periodo final llegó el empate. Catalina Usme recogió un balón dentro del área, hizo una pausa con un gesto técnico y de pierna izquierda puso a celebrar al elenco nacional.



Fue una revancha para la volante de América que en el primer tiempo se había perdido una opción clara frente a la arquera argentina.



Con el paso de los minutos, Colombia intentó por todos los medios llevar riesgo sobre los predios de las gauchas.



En el 87’, el elenco nacional se fue arriba con un buen tanto de Mayra y todo presagiaba la alegría en el Pascual. Pero la euforia no duró mucho.



Un minuto después llegó la paridad de las argentinas por intermedio de Chiara Singarella.



Estas dos escuadras se volverán a ver las caras el próximo miércoles en Bucaramanga, otra de las sedes de la Copa América 2022.





Cali ratificó ser la casa de la ‘Tricolor’

​

Un gran acompañamiento tuvo ayer la Selección Colombia Femenina en el duelo ante las argentinas.



Cerca de 20 mil aficionados se dieron cita en las tribunas del estadio Pascual Guerrero, a pesar que el compromiso se cruzó en el horario con los partidos que disputaron Cali y América en la Liga colombiana.