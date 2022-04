La Selección Colombia femenina en busca de su primera victoria del Suramericano Sub20 

La Selección Colombia femenina sub 20 buscará este martes su primera victoria en el Suramericano que se juega en Chile, cuando enfrente a Perú.



Colombia tiene 2 puntos en la tabla, producto de dos empates contra Argentina y Venezuela, este último el domingo pasado.



El equipo colombiano fue muy insistente en el ataque, pero la defensa y arquera rival no permitieron la apertura del marcador.



Los goles fueron obra de Gisela Robledo, a los 52 minutos para Colombia, y de Kimberlyn Campos, a los 65' para Venezuela.

El grupo de Colombia y Perú lo integran, además, las selecciones de Argentina, Chile y Venezuela.



El duelo contra las peruanas será a las 3:00 de la tarde, en La Calera.

Luego de enfrentar a Perú, Colombia cerrará su participación en el Grupo A del Suramericano Sub 20 femenino contra el combinado de Chile, partido que se disputará el jueves a las 5:30 de la tarde.