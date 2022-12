La próxima semana se define el futuro del técnico Didier Deschamps con Francia

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet se encontrará con Didier Deschamps la semana que viene para hablar del futuro del seleccionador de los Bleus, que parece inclinado a alargar su contrato hasta la Eurocopa-2024, anunció en el diario Ouest-France.



Como después de cada gran competición desde hace diez años, cuando Deschamps llegó al puesto, los dos hombres se encontrarán en Guingamp (noroeste de Francia), para hacer un balance deportivo y logístico y hablar del futuro.



Esta cita está prevista a partir de la semana que viene, explicó Le Graet al diario bretón, sin dar una fecha precisa. El presidente desea que Deschamps siga y "cerrar esto antes del fin de año".



"En mi opinión, cerraremos esto en Guingamp. Si no quiere quedarse, será muy corto. Si quiere quedarse, habrá conversaciones un poco más largas", valoró.



En fin de contrato, Deschamps sigue siendo muy apreciado en su puesto y tiene todas las cartas en su mano para renovar, después de alcanzar la final del Mundial-2022. Pero, según el diario L'Equipe, podría pedir, más allá de la Eurocopa-2024, en 18 meses en Alemania, un contrato hasta el Mundial-2026.



"¿Y por qué no hasta 2030?", ironizó Le Graet, que desea ver antes "como planeamos ya el campeonato de Europa de 2024", dado que la fecha corresponde al tercer y último mandato del presidente a la cabeza de la Federación.



Al ser preguntado por la posibilidad de Zinedine Zidane en caso de marcha de Deschamps, Le Graet atajó rápidamente: "Todavía no he pensado en el hecho de que Didier pueda irse (...) Didier ha hecho un buen trabajo, tiene la prioridad, y creo que nos pondremos de acuerdo".