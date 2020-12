Alejandro Cabra Hernandez

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, vuelve a caminar por la cuerda floja tras la estrepitosa derrota del martes frente al Shakhtar Donetsk 2-0, que complicó la vida a los blancos en Champions.



"Situación límite", "Crisis total", "De mal en peor", la prensa española arremete contra el mal encuentro de los merengues en Kiev, obligados a ganar en la última jornada la próxima semana contra el Borussia Monchengladbach para entrar en octavos del torneo continental.

Tras una primera parte en la que dominó sin encontrar el gol, el Real Madrid se desarmó en la segunda a raíz del primer tanto rival.



"Los goles suyos nos hacen mucho daño", reconocía tras el encuentro Zidane, hacia el que se volvieron todos los focos tras esta quinta derrota en quince encuentros esta temporada.



"La nueva derrota dejó aroma de catástrofe y a Zidane aureolado de rumores", escribe este miércoles el presidente de honor del diario As, Alfredo Relaño, en su columna.

"No voy a dimitir"

Catástrofe porque el Real Madrid podría quedarse por primera vez fuera en la primera ronda de Champions y rumores porque ya se han desatado las especulaciones en torno a posibles sustitutos para Zidane.



"Hay dos nombres en la recámara en caso de que el club se vea en la obligación de apretar el botón rojo: Mauricio Pochettino, el gran candidato, y más en la distancia Raúl González, ahora al frente del Castilla", escribe el diario Marca.



Sin embargo, por el momento, Zidane lo tiene claro: "No voy a dimitir para nada. Vamos a seguir", afirmaba el martes tras el encuentro.



"Tengo fuerza y voy a darlo todo y los jugadores también" para revertir la situación, añadió Zidane, recordando que "momentos delicados siempre hemos tenido y siempre habrá en este club".



Un momento delicado que atraviesa desde el principio de una temporada atípica por la pandemia, sin apenas preparación previa antes de la misma y con un calendario apretado que ha multiplicado los lesionados en el equipo merengue.



Con bajas importantes como Sergio Ramos, Federico Valverde o el belga Eden Hazard, que encadena una lesión con otra, el equipo blanco no acaba de despegar en esta campaña.



"El partido de Kiev fue la demostración clara de que Zizou se encuentra en su momento más delicado como entrenador madridista. Castigado por la falta evidente de gol de su equipo", escribe el periodista Antonio Romero en As.



El equipo merengue lleva 25 goles en 15 partidos oficiales en lo que va de temporada, nueve menos de los que llevaba por estas fechas el pasado año.

Debilidad defensiva

A ello se une que el equipo blanco parece haber perdido la solidez defensiva (21 goles encajados en 15 encuentros) que le llevó a ganar diez de once encuentros para llevarse LaLiga pasada tras el confinamiento.



"Este Madrid sin fútbol, sin consistencia ni gol, está al albur de la apagada inspiración de sus jugadores", escribe este miércoles el director adjunto de Mundo Deportivo, Josep M.Artells.



En medio de una pandemia que ha mermado las cajas de los clubes y sin refuerzos en el pasado mercado de fichajes, el equipo merengue sigue montado sobre una plantilla veterana, donde poco a poco intentan tomar el relevo jóvenes como Vinicius, Rodrygo o Asensio.



"Hasta ahora (Zidane) había sido capaz de solventar las carencias de una plantilla desequilibrada y mal planificada con sabiduría y talante, pero su discurso está perdiendo fuerza", escribe Antonio Romero.



El técnico galo, al que el Real Madrid llamó al rescate en marzo de 2019 y logró ganar la Supercopa y LaLiga la pasada temporada, aún puede revertir la situación, pero trabaja a contrarreloj.



Para empezar, un partido convincente el sábado frente al Sevilla en Laliga daría aire para afrontar el crucial encuentro contra el Borussia Monchengladbach en Champions.