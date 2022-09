La mala suerte lo persigue: Técnico del Olympiacos informó nueva lesión de James Rodríguez 

El volante colombiano James Rodríguez ya está de regreso en tierras griegas para continuar su acoplamiento a su nuevo equipo el Olympiacos. Sin embargo, no sería buenas noticias para el colombiano.

En la conferencia de prensa de este viernes el nuevo técnico del Olympiacos Michael Gonzáles, informó que el cucuteño llegó con "una pequeña molestia" que pudo haber sufrido en el encuentro contra México por los amistosos internacionales de la fecha Fifa.



Sería un golpe en la pantorilla lo que le habría pasado a James en el partido contra México. A pesar de esto, el DT todavía no descarta del todo la presencia de James para la próxima fecha de la liga griega: “Hoy (viernes) no ha podido entrenar, vamos a ver si está bien y el domingo puede jugar”.



Rodríguez ya debutó con su nuevo equipo al haber recién llegado. James fue titular y jugó 70 minutos en la derrota 2-1 frente al Aris. Cabe mencionar que el estreno del colombiano en el Olympiacos fue con el anterior DT.



El colombiano todavía no ha estado bajo al mando del 'profe' Michael. El próximo partido del Olympiacos será este domingo contra el Atromitos a las 8:00 a.m. hora colombiana.