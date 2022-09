La mala hora de 'Manga' Escobar: fue condenado a dos años de prisión por violación en Islandia

Sigue el drama para el extremo colombiano Andrés 'Manga' Escobar luego de que fuera declarado culpable de violación a una mujer, en Islandia.



Según la Audiencia Nacional de ese país, el futbolista deberá cumplir dos años y medio de prisión luego de que fuera denunciado por acceso carnal violento.



El caucano de 31 años, exDeportivo Cali, llegó a Islandia en 2021 para jugar con el Leiknir de Reikiavik, donde anotó dos goles en 17 partidos en una Liga donde el factor climático por el frío siempre es complicado para los jugadores que viajan desde del trópico.



Fue en marzo de este año cuando 'Manga' pidió ayuda a la cancillería de Colombia en tema económico y también de asesoría jurídica, teniendo en cuenta que el caso trasendió a nivel nacional en el país nórdico y no sentía apoyo alguno.



Andrés Escobar siempre ha institido en su inocencia, manifestando que los hechos de aquella noche fueron consensuados con la mujer y que en ningún momento hubo algún intento de agresión.



"Nos encontramos en el centro de la ciudad, veníamos conversando, ella me estaba hablando de lo mucho que le gustaba la cultura de los colombianos y los chicos de color. Decidimos ir a mi apartamento por consentimiento de ambos y pasó lo que debe pasar entre dos personas adultas. Al otro día ella se fue y le dije que me dejara saber cuando estuviera en su casa, yo tengo los mensajes", fue lo que en su momento dijo 'Manga' en una entrevista para Win Sports.



Se desconoce si la sentencia deberá cumplirla en un centro peninteciario o podrá acceder al beneficio de prisión domiciliaria.