La ‘figura’ del Twitch: James Rodríguez se nota más en las redes sociales que en las canchas

El pasado fin de semana arrancaron las ligas más importantes del mundo y en Colombia nos quedamos esperando el regreso de James Rodríguez a la competencia oficial.



A pesar de que tiene contrato vigente con el Everton de la Liga Premier en Inglaterra, el futuro del volante cucuteño sigue lleno de incertidumbres, generando dudas sobre todo en la Selección Colombia, que en los próximos días estará afrontando la triple jornada de eliminatoria.



James no juega un compromiso oficial desde el pasado 16 de mayo, cuando disputó 78 minutos en la derrota del Everton 0-1 con Sheffield United.



Desde entonces, el jugador colombiano ha vivido un panorama con más interrogantes que certezas.



Las lesiones constantes obligaron a James a no tener una continuidad ideal que le permitiera consolidarse en su escuadra. Una situación que llevó a que Reinaldo Rueda lo dejara por fuera de la Copa América.



Una determinación que hizo que el mediocampista de 30 años explotara en redes reclamando su presencia en la Selección Colombia.



Rodríguez adelantó trabajos de pretemporada con Everton, pero con un nuevo problema, su entrenador ahora es el español Rafael Benítez, estratega con quien tuvo roces en el pasado cuando ambos coincidieron en el Real Madrid.



De su futuro se especula mucho. Se dice que su agente Jorge Mendes trabaja para sacarlo de Inglaterra y se ha rumoreado que equipos como Milán, Atlético de Madrid y Sevilla estarían interesados en el ‘10’.



¿Qué le conviene a James?



El mundo del fútbol aguarda con esperanza que el volante colombiano pueda recuperar su mejor nivel que lo hizo gran protagonista en el Mundial de Brasil 2014 y posteriormente en la primera etapa con el Madrid.



Iván Vélez, exjugador profesional, comentó que “lo mejor para James es estar en un equipo donde tenga la posibilidad de jugar. De lo contrario, es mejor salir y explorar nuevas opciones donde pueda demostrar su talento y volver a ser el James que queremos. Encontrar un espacio con tranquilidad es primordial para triunfar”.



James, que en el último tiempo ha sido más protagonista por sus apariciones en redes sociales que en las canchas, ha indicado que se encuentra en óptimo estado físico de cara a la temporada que recién comienza.



Cuando tenía todo listo para comenzar la Liga Premier desde la jornada 1, un contacto cercano con una persona que dio positivo para Covid-19 le hizo perderse el juego anterior y se vio obligado a aislarse.



“Estuve aislado, no tengo covid y estoy esperando que me digan cuándo regreso. El fin de semana no jugaré, se está haciendo eterno”, indicó James ayer en su canal de Twitch.



James ha sido cuestionado en los últimos meses por sus posturas por fuera de las canchas y no estar enfocado en su producción futbolística.



“El futuro de James pasa obligatoriamente por estar en un lugar donde se sienta deseado, valorado e incluso protegido. Sin embargo, solo de él depende que en ese entorno pueda ser exitoso. Su calidad es incuestionable, pero su irregularidad también ha sido por factores físicos. Si está en buenas condiciones físicas, James es un jugador apetecido, pero por distintas cuestiones en los últimos años ha sido muy intermitente”, opinó Daniel Angulo, periodista del Canal Espn.



Ver a James dedicándole más tiempo a sus redes que a su carrera deportiva ha hecho que le lluevan críticas, de las que se defendió hace unos días.



“Yo quiero compartir el tiempo libre con ustedes y eso no quiere decir que no esté concentrado en mi trabajo. Cuando tengo que trabajar estoy serio. Somos personas y hay tiempo para todo”, dijo Rodríguez.



El mercado de pases en Europa se cierra el próximo 31 de agosto. ¿Se quedará James en Everton? La respuesta la tienen él y su entorno, quienes deben decidir qué es lo mejor para su futuro.