La Fifa falló en el caso Brasil vs. Argentina por Eliminatorias, suspendido en septiembre

Este lunes la Fifa cerró el capítulo sobre el partido Brasil vs. Argentina que fue suspendido el pasado 5 de septiembre, luego de que las autoridades brasileñas irrumpieran en el compromiso para deportar a varios futbolistas argentinos que no cumplieron con las medidas sanitarias.



Sobre el caso, el ente rector del fútbol informó: "Después de una investigación exhaustiva de los diversos elementos fácticos ya la luz de las normas aplicables, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que el partido debe repetirse en la fecha y el lugar que decida la FIFA".



Igualmente, la Fifa confirmó sanciones económicas para ambas selecciones y medidas disciplinarias para integrantes de la Selección Argentina.



"La Comisión Disciplinaria de la FIFA también ha decidido condenar a la Asociación Brasileña de Fútbol al pago de una multa de CHF 500.000 por infracciones relacionadas con el orden y la seguridad; condenar a la Asociación Argentina de Fútbol al pago de una multa de CHF 200.000 por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de orden y seguridad, preparación y participación en el partido; condenar a la Asociación Brasileña de Fútbol ya la Asociación Argentina de Fútbol a pagar cada una una multa de CHF 50.000 como consecuencia del abandono del partido; suspender a los jugadores argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por dos (2) partidos cada uno por no cumplir con el Protocolo de Partidos Internacionales de Regreso al Fútbol de la FIFA".



Se está a la espera de las determinaciones con respecto a cuándo y dónde se jugará este compromiso, que sigue pendiente por disputarse en las Eliminatorias Suramericanas al Mundial Catar 2022.