La FIFA archiva el 'caso Infantino', en manos de la justicia suiza

Cierto alivio para Gianni Infantino. La justicia interna de la FIFA, tras haber abierto una investigación preliminar, decidió "archivar el caso" de su presidente, bajo un proceso penal en Suiza desde finales de julio, anunció la instancia este miércoles.



"Tras haber examinado la documentación y las pruebas pertinentes", la presidenta de la cámara de instrucción de la comisión de ética decidió "archivar el caso debido a la ausencia evidente de pruebas respecto a cualquier violación del código ético", indicó la FIFA en un comunicado.



Desde el 30 de julio, Infantino está bajo un proceso penal, al considerar el fiscal federal extraordinario Stefan Keller que hay "elementos constitutivos de un comportamiento punible por un encuentro entre el fiscal general Michael Lauber" y el presidente de la FIFA.



Las posibles infracciones esbozadas en el dosier son "incitación al abuso de autoridad", "violación del secreto de función" y "obstaculización de la acción penal".



La comisión de ética abrió una investigación preliminar sobre "ciertas alegaciones" acerca de Infantino. También examinó una denuncia presentada contra el presidente de la FIFA ante la comisión de ética.



Las alegaciones hacían referencia "a varias violaciones presuntas del código de ética de la FIFA, principalmente la reserva por parte de la instancia de un vuelo privado de Surinam a Ginebra y a los encuentros entre Infantino y Michael Lauber", fiscal general de la Confederación Helvética ", precisó la instancia.



Según la presidente de la cámara de instrucción de la comisión de ética, la colombiana María Claudia Rojas, con la base de " las informaciones disponibles, ningún aspecto de los comportamientos analizados constituiría una violación de la reglamentación de la FIFA y no justificaría la adopción de alguna medida al respecto, incluida una suspensión provisional ".



En septiembre de 2015, la comisión de ética abrió una investigación en contra de Sepp Blatter, en ese momento presidente de la FIFA, y Michel Platini, por un sospechoso pago del primero al segundo, solo unos días después de la apertura de un proceso penal al suizo.



Los dos dirigentes fueron suspendidos temporalmente 90 días, antes de una suspensión definitiva de varios años. Desde el anuncio de la apertura del procedimento penal el 30 de julio, Infantino no ha sido convocado por el fiscal. "Esperamos que lo sea lo antes posible", indicó este miércoles a la AFP Jean-Pierre Méan, uno de sus abogados.



El proceso contra Infantino "solo menciona una denuncia anónima. Aún no la hemos visto. Tendremos acceso al dosier cuando se escuche a Infantino", explicó el abogado, expresidente en Suiza de la ONG Transparency.



"Estoy completamente seguro de que habrá un sobreseimiento", añadió Méan, especialista en la lucha anticorrupción. "No hay nada de malo en reunirse con un fiscal, ni siquiera de manera informal, es completamente habitual y absolutamente nada criminal", continuó.



Preguntado este miércoles por la AFP el profesor suizo de derecho penal Mark Pieth, que en 2011 había dirigido las reformas de la justicia interna de la FIFA, indicó que "se podría esperar que Rojas archivara el caso, pero está bastante bien que haya abierto una investigación preliminar, es una primera etapa ".



"Ahora será interesante ver qué hará la justicia suiza. Si decide continuar el proceso a Infantino, Rojas se arriesga a perder su reputación", añadió el profesor de la Universidad de Basilea.