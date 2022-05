La desgarradora confesión de Zlatan Ibrahimovic sobre su lesión en el Milan

Lesionado y con fuertes dolores, Zlatan Ibrahimovic casi no ha dormido "durante seis meses" pero mantuvo su "promesa" de guiar al AC Milan hacia el 'Scudetto', confesó este jueves el delantero de 40 años, operado el miércoles de una rodilla, y que estará alejado de los terrenos de juego hasta 2023.



Un día después de esta intervención quirúrgica en la ciudad francesa de Lyon, en la que se le reconstruyó su ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tras la que estará de siete a ocho meses de baja, la estrella sueca no dio pistas sobre su futuro, pero sí confesó su calvario en Instagram.



"Estos seis últimos meses jugué sin ligamento cruzado anterior", resumió Ibrahimovic.



"Rodilla inflamada durante seis meses. (...) Sufrí más de 20 inyecciones en seis meses. Tuve que eliminar líquidos de la rodilla una vez a la semana durante seis meses. Tomé analgésicos todos los días durante seis meses. Casi no dormí durante seis meses debido al dolor. Nunca había sufrido tanto, sobre y fuera de los terrenos de juego", prosiguió.



El astro sueco ya había sido operado de la rodilla izquierda en junio de 2021, lo que le hizo perderse la Eurocopa con Suecia y perturbó su inicio de temporada. Esta temporada también se perdió varios partidos por problemas en el tendón de Aquiles.



El tiempo anunciado de baja desata la incertidumbre sobre el futuro del exdelantero del FC Barcelona y del París SG.



Pero más allá de sus problemas, el delantero centro sacó pecho por haber contribuido al título de los Rossoneri, que conquistaron el domingo su 19º 'Scudetto'.



"Yo hice lo imposible posible. En mi ánimo sólo había un objetivo, permitir a mis compañeros y a mi entrenador (Stefano Pioli) ser campeones de Italia porque les hice una promesa. Hoy tengo un nuevo ligamento cruzado anterior y un nuevo trofeo", concluyó.