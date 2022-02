La debacle de la Selección Colombia: Las preguntas que Reinaldo Rueda debe responder (Opinión)

La ilusión existió. Fue real. Los primeros partidos de Reinaldo Rueda en el banco de la Selección Colombia hicieron pensar que ese mal sabor que dejó la era Queiroz era cosa del pasado. No fue así. Y Catar se asoma ahora casi como una imposibilidad para el equipo nacional. Si acaso, un milagro serviría.



Los fracasos en el fútbol muchas veces tienen explicaciones, tan evidentes como los resultados mismos. Otras, resultan siendo un acertijo, sobre todo cuando el mensaje de la cabeza del proyecto es confuso.



Solo Rueda podría dar las explicaciones. Explicaciones que tantas veces buscó la prensa y nunca encontró. Estas son, para mí, las preguntas cuyas respuestas nos debe el seleccionador:



¿Por qué no asumió el liderazgo? No fue el técnico la cabeza visible del proyecto hacia Catar. Nunca lo hemos conocido como un hombre que deba alzar la voz para hacer valer su idea, porque en silencio consiguió resultados, pero los líos de la Selección y supuestas divisiones estuvieron por encima de él.



Y en la raya, tampoco tuvo talante para enderezar los partidos. La mala lectura de los mismos y los pésimos cambios así lo revelan.



¿Por qué no fortaleció su staff? Redín fue un crack en la cancha, con una calidad natural, pero jamás se le ha conocido brillo en el banco, y no puede ser asistente quien comulgue con los desaciertos del técnico principal.



¿Por qué manejó tan mal el tema James? Primero fue firme en su decisión de no convocarlo, con un discurso que era contradictorio con otros jugadores, aquel famoso “500 por ciento”.



Luego hizo las paces con el irreverente 10. Normal. Pero lo que nunca pudo arreglar fue el nivel de James, visiblemente diezmado por una liga catarí, ni mucho menos la posición para aprovechar lo poco que tenía el jugador en la cancha. El colmo fue ponerlo de volante de marca por derecha contra Argentina.



¿Por qué nunca consolidó un equipo? Sí, las lesiones y el covid afectaron, pero Rueda modificó la nómina cada partido y eso, más la carencia de entrenamientos en estas eliminatorias, no deja buenos resultados. ¿Cuál fue el mediocampo de Rueda? ¿Cuál fue su ataque? Nunca lo supo ni él mismo.



¿Por qué planteó tan mal los partidos? Algunos empates opacaron el estilo conservador del técnico, porque sumaba y estaba en zona de clasificación. Pero el análisis frío, sobre todo después del juego contra Argentina y las declaraciones de Falcao, que afirmó que “jugamos al cero y a contragolpear”, evidenció que a Rueda siempre le dio miedo soltar al equipo. Y los jugadores nunca se rebelaron. También fallaron.



¿Por qué no tuvo en cuenta a ‘Teo’? Muchas voces pidieron al veterano jugador, cuyo fútbol y liderazgo pudieron aportar ante el bajo nivel y las lesiones de James, Quintero, Cuadrado, Díaz. La explicación que dio fue menos que diplomática.



¿Por qué no resolvió el tema del gol? Son los delanteros los que juegan y deben meter la pelota, pero ante la sequía de los artilleros, ¿qué hizo tácticamente Rueda para que entrara la pelota?



¿Para qué los microciclos? A ninguno de los jugadores que en ellos estuvieron le dio importancia.



Hay que admitirlo, a Rueda le quedó grande la Selección.