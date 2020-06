La Copa Italia, un trofeo que les viene bien a los futbolistas colombianos

Juan Carlos Pamo

Aunque estuvo en la tribuna, el arquero David Ospina se ha convertido en el séptimo colombiano en ganar la Copa Italia, luego de que el Nápoles derrotara este miércoles a la poderosa Juventus en la final.



Ospina no pudo actuar por acumulación de cartones amarillos, pero el Nápoles le debe buena parte del título al cancerbero antioqueño, quien venía siendo titular y fue fundamental en el juego de la clasificación ante el Inter de Milán, al atajar cuatro balones con destino de gol.



La Copa Italia, entonces, parece un trofeo hecho a la medida de los futbolistas colombianos.



El primero en ganarla fue el delantero vallecaucano Faustino Asprilla, con el Parma, en 1999. Fiorentina fue el derrotado. Asprilla no jugó por lesión los dos duelos de la final (era a ida y vuelta en aquella época), pero previamente había marcado goles decisivos ante el Bari y el Génova.



En el 2002, Parma conquistó de nuevo la Copa y el colombiano que pudo alzarla entonces fue el centrocampista samario Jorge Bolaño.



En las temporadas del 2005 y 2006, el turno fue para el central antioqueño Iván Ramiro Córdoba, quien disfrutó del triunfo con el Inter de Milán, venciendo a la potente Roma de entonces, en las dos ocasiones. Y sería nuevamente el Inter, con Iván Ramiro aún en sus filas, el verdugo, de nuevo, de la Roma, en las ediciones del 2010 y 2011 de la Copa Italia.



Un colombiano más, también antioqueño, pudo alzar este trofeo. El lateral Camilo Zúñiga, dos veces, con el Nápoles, en las temporadas 2012 y 2014. Y en esta última edición se le sumó el vallecaucano Duván Zapata, que ya era napolitano.



En las ediciones del 2015, 2016, 2017 y 2018, Juventus se llevó las cuatro Copas y en las tres últimas estuvo Juan Guillermo Cuadrado, que este miércoles no pudo alzar su cuarta corona, lo que lo hubiera convertido, al lado de Iván Ramiro Córdoba, en el colombiano que más veces la ganó: cuatro.



El Nápoles ha conquistado así su sexta Copa de Italia, que se realiza desde 1935.