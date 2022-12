Kylian Mbappé salvó el partido para el PSG en el reinicio de la Ligue 1 de Francia

El París SG, líder de la Ligue 1, sufrió más de lo previsto para imponerse al Estrasburgo (19º) por 2-1 gracias a un penal transformado en el descuento final por Kylian Mbappé, cuando el brasileño Neymar ya había sido expulsado, este miércoles en la decimosexta jornada del campeonato francés.



En el primer partido del PSG tras el Mundial, todo comenzó bien para el equipo de la capital, que en el minuto 14 se adelantó en el marcador después de que Marquinhos cabeceara una falta lateral lanzada por Neymar, pero el capitán parisino también fue protagonista del tanto del empate alsaciano, al desviar un centro desde la izquierda de Adrien Thomasson y sorprender a su arquero Gianluigi Donnarumma (51).



Todo se complicó para el PSG cuando 10 minutos más tarde se quedó en inferioridad tras la expulsión de Neymar. El delantero brasileño vio una tarjeta amarilla por soltar un manotazo a un rival y apenas dos minutos más tarde vio la segunda por simular un penal (62).



No fue hasta el descuento, cuando Kylian Mbappé ofreció el triunfo al líder de la Ligue 1 al transformar un penal (90+6), que con esta victoria suma 44 puntos, ocho más que el segundo, Lens, que el jueves visitará al Niza (9º).



"Es una gran satisfacción y una victoria merecida, aunque no hayamos hecho un gran partido, pero a 10 contra 11 no nos hemos dejado ir", se felicitó el técnico parisino Christophe Galtier, que también se refirió a la expulsión de Neymar.



"Puedo entender la segunda amarilla por simulación, pero en la primera ,unos segundos antes, él también recibe un golpe", explicó.



Pese a no contar aún con Lionel Messi, de vacaciones aún tras conquistar el Mundial de Catar con Argentina, el PSG puso en liza a todas sus estrellas, incluidas Mbappé y Neymar.



Precisamente, el delantero francés tuvo una gran ocasión en el ecuador de la primera parte para haber colocado el 2-0, cuando su disparo lo sacó con una mano el portero del Estrasburgo Matz Sels (25).



El joven Hugo Ekitike (20 años), sustituto de Messi en la delantera, también tuvo otra oportunidad antes del descanso (45+1), en una primera parte en la que la ocasión más clara de los visitantes fue para el veterano Kevin Gameiro, exjugador parisino, cuyo remate lo salvó Donnarumma (30).



Una pérdida de pelota de Marco Verratti, protagonista al anunciarse antes del partido su renovación de contrato hasta 2026, dio origen al tanto del empate para el Estrasburgo, que pese a jugar en superioridad la última media hora fue dominado por un PSG que acumuló ocasiones hasta que encontró el penal en el descuento que le dio la victoria final.



Un gol de la victoria que vendrá bien a Mbappé, aún dolido por la derrota en la final de Catar-2022: "Creo que nunca lo voy a digerir", declaró el fenómeno galo tras el partido.



"Como les he dicho a mis compañeros, no hay ninguna razón por la que el club pague por un fiasco en la selección, son dos situaciones diferentes", añadió Mbappé.



- Mónaco y Lille se acercan al podio -

Antes, el Mónaco se acercó al podio de la Ligue 1 poniéndose quinto tras ganar 3-2 en su visita al Auxerre (18º).



En un encuentro lleno de alternativas, el Auxerre se adelantó en el marcador con un tanto de penal de Mbaye Niang (30), pero los del Principado dieron la vuelta al marcador con los goles de Wissam Ben Yedder (45+3 de penal) y del joven de 17 años Eliesse Ben Seghir (58), que entró tras el descanso por el capitán monegasco.



Los locales igualaron de nuevo la contienda tras un autogol del mundialista francés Youssouf Fofana (68), pero cuando parecía que el partido acabaría en empate, Ben Seghir logró el tanto de la victoria a falta de cinco minutos para el tiempo reglamentado (85).



Con este triunfo, los monegascos suman 30 puntos e igualan al Marsella (4º), que el jueves recibirá al Toulouse (12º), y se coloca a uno del Rennes, que cierra el podio antes de visitar al Reims (11º) el jueves.



El Lille, por su parte, también se acerca a la zona alta de la clasificación (6º con 29 puntos) tras imponerse 2-0 en su visita a Clermont (10º), con goles de Angel Gomes de penal (68) y de Mohamed Bayo (90+4).



El Lyon llegó a los 24 puntos (8º) tras golear 4-1 en su visita al Brest (17º).



También jugados este miércoles, Ajaccio (14º) superó por 1-0 al colista Angers y en otro duelo de la zona baja de la clasificación Troyes (13º) y Nantes (16º) empataron 0-0.