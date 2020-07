Juventus derrotó a Lazio y acaricia el 'Scudetto' en la Liga de Italia

Juan Carlos Pamo

La Juventus dio un paso casi definitivo en su objetivo de revalidar el título de la Serie A al imponerse este lunes a la Lazio (4º) por 2-1, en el partido que cerraba la 34ª jornada del campeonato italiano.



El astro portugués Cristiano Ronaldo fue el autor de los dos goles de la Juventus (51 y 54), el primero de ellos de penal, mientras que por la Lazio marcó, también desde los once metros, Ciro Immobile (83).



Con este doblete, Ronaldo empata con Immobile al frente de la tabla de máximos goleadores de la Serie A y está cerca de convertirse en el primer futbolista en ganar esta clasificación en tres grandes campeonatos europeos (tras haberlo logrado ya en Inglaterra y España).



"Los récords siempre son importantes, pero la victoria del equipo lo es más", declaró el delantero de 35 años al canal Sky Sport.



"Estoy ayudando a ganar al equipo. Es importante conquistar el título. Quedan cuatro equipos y sabemos que la Serie A es un campeonato difícil", añadió.



A falta de cuatro jornadas para el final del campeonato (y 12 puntos en juego), la Juventus suma 80 puntos y aventaja en ocho al Inter y en nueve al Atalanta.



En función de los resultados en la próxima jornada, la Juventus podría proclamarse campeón el próximo jueves, en su visita al Udinese.



Durante las largas semanas del confinamiento, cuando el fútbol italiano estaba detenido, este duelo entre Juventus y Lazio se veía como la 'final' por el 'Scudetto'.



Pero los romanos, autores de un formidable inicio de temporada, se han hundido tras la reanudación del 'Calcio' en junio, cayendo hasta la cuarta plaza, aunque tiene asegurado su billete para la próxima Liga de Campeones.



Pero el equipo que entrena Simone Inzaghi ha mostrado que es uno de los que peor se ha adaptado a la particular situación, sumando un solo punto en sus últimos cinco partidos.



"Nos sentimos un poco apenados, porque desde el confinamiento hemos tenido muchos problemas", admitió Inzaghi.



"Al final del partido he felicitado a los chicos porque pese a los problemas han demostrado carácter. Y lo más importante es que queremos celebrar el regreso a la Liga de Campeones después de 13 años", añadió.



A la Lazio le han afectado también mucho las numerosas bajas por lesión de varios futbolistas, jugando este lunes con muchos suplentes.



La primera parte fue de escaso nivel y la Juventus, que tampoco pasa por su mejor momento de juego, se mostró muy lenta y con exceso de pases horizontales, sin crear peligro ante el arco contrario.Pero en la segunda parte Cristiano Ronaldo dinamitó el partido. Primero con un potente disparo desde fuera del área que se estrelló en el brazo de Bastos y el portugués transformó el correspondiente penal (51).



Y apenas tres minutos más tarde, el argentino Paulo Dybala robó la pelota al último defensor de la Lazio y organizó una rápida contra que concluyó con un pase a Ronaldo para que anotase el segundo a puerta cerrada.



Con este doblete, el portugués alcanza los 50 goles en la Serie A, una cifra que ya había logrado en LaLiga y en la Premier League.



Todo parecía bajo control para la Juventus, pero Leonardo Bonucci cometió un penal que fue transformado por Immobile (83) para dar emoción a los últimos minutos del partido.



Sobre la bocina, el arquero polaco Wojciech Szczesny evitó el empate al atajar un golpe franco directo lanzado por el serbio Sergej Milinkovic-Savic y ofreció la victoria a una Juventus que ya saborea un nuevo título.