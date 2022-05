Jurgen Klopp todavía cree en las posibilidades del Liverpool de ganar el título de la Liga Premier

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, afirmó este lunes en rueda de prensa que todavía cree en las posibilidades de los 'Reds' de hacerse con la corona de la Premier, en la lucha que mantiene con el Manchester City, conservando la ilusión de un histórico 'póker' de títulos.



City amplió su ventaja al frente de la Premier a tres puntos, llevando también a cuatro su mejor diferencia de goles respecto a los 'Reds', tras la victoria por 5-0 contra el Newcastle el domingo, cuando el Liverpool solo pudo empatar (1-1) en casa con el Tottenham.



Sin embargo, Klopp rechazó las opiniones de que su equipo se centrará ahora en la final de la FA Cup contra el Chelsea el sábado y la de la Champions League contra el Real Madrid el 28 de mayo.



"Hasta que no sea posible ganar el título, ¿por qué dejaríamos de creer? Eso es lo que hacemos", añadió Klopp en la rueda de prensa previa al partido del martes de la Premier contra Aston Villa.



"Está claro que no está terminada la liga porque quedan tres encuentros. Y mi preocupación es ahora cómo ganar nuestros partidos", indicó.



"En un mundo ideal ganas todos los partidos y estás siempre de buen humor. Muchas veces tenemos que responder a contratiempos y eso es lo que debemos hacer esta vez", dijo.



El técnico del City, Pep Guardiola, afirmó que siente que toda Inglaterra quiere que gane el título el Liverpool.



"Todos en este país apoyan al Liverpool, la prensa y todos", afirmó el catalán tras la victoria contra Newcastle.



Klopp afirmó este lunes no tener esa sensación, debido al ambiente hostil que su equipo suele encontrar.



"No tengo ni idea si todo el país nos apoya. No es la sensación que tengo cuando voy a otros lugares a jugar. Realmente es lo contrario, pero tal vez él sepa de más de ello que yo", indicó.