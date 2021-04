Junior y Santa Fe protagonizan duelo colombiano en la Copa Libertadores 

Alejandro Cabra Hernandez

Junior de Barranquilla busca superar la fase de grupos de la Libertadores por primera vez en una década. El primer obstáculo está en su propio vecindario: el colombiano Independiente Santa Fe, que lo visitará este jueves desde las 9:00 p.m.(transmite Espn)



Sobre el papel, la nómina de Junior es la más poderosa de Colombia. Pero el 'expreso rojo' es un equipo trabajador que terminó en la segunda casilla de la fase regular del fútbol colombiano, en la que Junior fue séptimo.

Lea también: Atlético Nacional recibe a Universidad Católica en su debut en Copa Libertadores



Los equipos también se enfrentarán el domingo en Barranquilla por los cuartos de final del torneo local.



"Ya nos conocemos, ahora nos toca por la Libertadores, lo positivo es que no hay que viajar", adelantó el mediocampista chileno Fabián Sambueza hoy jugador de Junior, pero estrella de Santa Fe en la temporada pasada.



En su enfrentamiento más reciente, 'tiburones' y 'cardenales' empataron 1-1 el 27 de marzo en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El duelo copero se disputará en la misma cancha, sin hinchas por la pandemia.



Los colombianos comparten el grupo D con los poderosos Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina, que se medirán unas horas antes en el Maracaná de Rio de Janeiro.

Amaranto a prueba

Para el DT de Junior, Amaranto Perea, las semanas que vienen serán decisivas. El exjugador de Atlético de Madrid llegó al banquillo tiburón en septiembre y en los meses siguientes fue eliminado de la Libertadores 2020, la Sudamericana y el torneo local.



Tan solo el peso de su nombre y algunos chispazos de buen fútbol ante Caracas y Bolívar, a quienes superó por globales de 5-2 y 4-2 respectivamente en la fase previa de la Libertadores 2021, lo mantienen en el cargo.



Pasar la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente por primera vez desde la edición de 2011, aplacaría los ánimos de la exigente afición caribeña.



"Esta es la gloria que quieren todos los hinchas (...), le estamos apuntando a pasar de fase y poder llegar al mata – mata", declaró al servicio de prensa del club el atacante Miguel Borja, ex Palmeiras y máximo anotador de Junior en la temporada (nueve goles).



"Yo tengo que aportar lo mío que es la experiencia que tengo en este tipo de torneos", concluyó el campeón de la Libertadores en 2016 con Atlético Nacional.

Rival "compacto"

Santa Fe no tiene el presupuesto amplio de Junior, pero es el vigente subcampeón del fútbol colombiano y acumula casi dos años de trabajo bajo el mando del técnico colombiano Harold Rivera.



"Venimos haciendo unas campañas interesantes. Más motivación que estar en estas competencias no hay", soltó Rivera antes de su debut como DT en Libertadores.



El equipo 'cardenal' es reconocido en Colombia por su disciplina táctica y Rivera promete no aflojar en este momento decisivo de la temporada.



"Estamos trabajando y tratando que el equipo esté más compacto línea por línea", explicó el estratega, quien llegó al Santa Fe en 2019 como interino y se quedó en el cargo.



En la parte ofensiva serán importantes los aportes del lateral zurdo Dairon Mosquera y de los mediocampistas Jhon Arias y Kelvin Osorio.



Alineaciones probables:



Junior: Sebastián Viera - Fabián Viáfara, Willer Ditta, Germán Mera, Gabriel Fuentes - Fabián Sambueza, Homer Martínez, Didier Moreno, Teófilo Gutiérrez, Fredy Hinestroza - Miguel Borja. DT: Amaranto Perea.



Santa Fe: Leandro Castellanos- Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeison Palacios, Dairon Mosquera - Leonardo Pico, Daniel Giraldo- Jhon Arias, Kelvin Osorio, Sherman Cárdenas- Jorge Ramos. DT: Harold Rivera.