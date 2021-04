Atlético Nacional recibe a Universidad Católica en su debut en Copa Libertadores

Alejandro Cabra Hernandez

El Atlético Nacional de Medellín llega al arranque del Grupo F de la Copa Libertadores de 2021 en racha ofensiva, tras anotar 11 tantos en sus últimas dos salidas, y este jueves (7:00 p.m. por Espn) ante la Universidad Católica de Chile esperan soltar una nueva ráfaga de goles.



El elenco paisa, bicampeón de la Libertadores (1989, 2016), entra con impulso a una fase decisiva de la temporada. El fin de semana le espera un partido por cuartos de final del torneo Apertura local ante La Equidad.



"La intención es competir en ambos torneos. Es eso por lo que Nacional tiene la obligación de luchar", expresó el DT brasileño-costarricense Alexandre Guimarães en conferencia de prensa antes de recibir a los chilenos.



Universidad Católica, tricampeón de Chile, vive un nuevo ciclo bajo la batuta del uruguayo Gustavo Poyet. El extécnico del Betis y el Brighton, entre otros, llegó al banquillo de los 'cruzados' a finales de febrero y ya ganó la Recopa de Chile y marcha primero en la Liga local tras cuatro fechas.



El equipo de Medellín no podrá jugar en Atanasio Girardot por obras en el estadio, así que será local en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira.



Colombianos y chilenos comparten el Grupo F con el Nacional Uruguayo y Argentinos Juniors, que abrieron la llave el martes en Buenos Aires con victoria 2-0 para el elenco en el que surgió Diego Maradona.

Ataque explosivo

Atlético Nacional superó a los paraguayos Guaraní y Libertad pata meterse en la fase de grupos de la Libertadores y se abrió paso con dos armas de fuego.



El extremo Andrés 'Rifle' Andrade y el lateral derecho Yerson Candelo abrieron hueco por los costados de los rivales y llegan al partido del jueves en su mejor forma.



Por el centro, el ex Rosario Central Jarlan Barrera y el potente Baldomero Perlaza se encargaron de hacer circular la pelota.



"Hemos elevado la producción individual", celebró Guimarães, quien también se mostró satisfecho con el hogar de paso.



"Nos toca hacer valer la localía así no sea en el Atanasio. Yo creo que la cancha de Pereira es una cancha buena, tiene buen gramado (...), todo para hacer nuestro juego", adelantó el DT.

Debuta un veterano

Gustavo Poyet tiene un extenso currículo como jugador y técnico en Europa, pero a los 53 años viene a estrenarse en la Libertadores como estratega de la Católica.



"Fue una competición que encantó, pero que no pude disfrutar como jugador, y me da mucho orgullo estar como entrenador", declaró el exjugador de Chelsea, Tottenham y Zaragoza en conferencia de prensa.



Los 'cruzados' viajan a Colombia con varias bajas.



El extremo Edson Puch aun sufre las secuelas del coronavirus tras contagiarse a mediados de marzo. Mientras, los mediocampistas Francisco Silva y Felipe Gutiérrez, al igual que el zaguero Germán Lanaro, aún no se recuperan de cirugías en la pierna el primero y en las rodillas los otros dos.



"El objetivo nuestro es ir a octavos, así que esperemos arrancar con el pie derecho en un partido difícil. Sería muy bueno sumar de visitante", anticipó el atacante argentino Fernando Zampedri.



Alineaciones probables:



Atlético Nacional: Aldair Quintana - Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emanuel Olivera, Danobis Banguero - Baldomero Perlaza, Brayan Rovira, Jarlan Barrera, Sebastián Gomez, Andres Andrade - Jonathan Alvez. DT: Alexandre Guimarães.



Universidad Católica: Matías Dituro - Raimundo Rebolledo, Carlos Salomón, Valber Huerta, Alfonso Parot - Juan Fuentes, Juan Leiva, Luciano Aued - Diego Buonanotte, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Gustavo Poyet