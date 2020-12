"Jugué dos años con muchos sufrimientos": Jackson Martínez le contó detalles de su retiro a El País

Daniel Molina Durango

Para un futbolista tomar la decisión de dejar la actividad profesional es sin duda una de las determinaciones más duras en su vida. Pero cuando es un tema obligatorio por culpa de lesiones la situación se vuelve aún más dolorosa.



Eso es lo que le ha tocado vivir al delantero colombiano Jackson Martínez, quien este lunes anunció su retiro del balompié profesional a sus 34 años.



El popular ‘Cha-cha-cha’ cuelga los botines luego de 16 años de carrera donde tuvo la oportunidad de jugar en ligas del mundo como la mexicana, portuguesa, española y china.



Su mejor momento fue en la temporada 2014 vistiendo la camiseta del Porto donde dejó huella siendo goleador del equipo en la liga de Portugal y la Liga de Campeones. Eso lo llevó a ser tenido en cuenta por José Pékerman para estar con Colombia en el Mundial de Brasil donde anotó dos goles, cumpliendo un sueño que tuvo desde niño en su natal Chocó.



Hoy se marcha con nostalgia, pero con la satisfacción de haber realizado una trayectoria importante, algo que el mundo del fútbol se lo ha reconocido en los últimos días con emotivos mensajes que lo han hecho ‘quebrar’ de emociones.



Desde Portugal Jackson atendió a El País y habló de los aspectos positivos y negativos durante todos los años que acompañó a la pelota.

¿Cuánto tiempo pensó en la decisión de retirarse?

No fue una decisión tomada de la noche a la mañana. Si hubiera sido por mi seguiría jugando, han sido años gratos, pero desde 2015 cuando sufrí la lesión han sido muy complicados para mí porque no pude jugar en óptimas condiciones.



Tuve muchas dificultades y las dos últimas temporadas fueron muy complicadas, con mucho dolor en el tobillo y físicamente muy limitante. Cuando termina la temporada consultó medicamente si podía continuar y la recomendación fue que no siguiera forzando, sin embargo, lo intenté en estos últimos cuatro meses trabajando fuerte, sentí una mejoría, pero luego de varios de entrenamientos tomé la decisión y pensé que el cuerpo me daba señales para detenerme.

¿A quién fue la primera persona a la que le informó de su retiro?

Llevaba cuatro meses sin entrenar en campo, salgo de la última sesión de trabajos y ya sentí aumento de dolor, y lo hablé con mi esposa y mis hijos. Ellos fueron las primeras personas que conocieron la decisión.

¿Ha habido muchas lágrimas?

Ha habido muchísimas lágrimas. Mi esposa me ha venido acompañando en este proceso con oraciones, ella siempre se preocupó por mi salud y mi decisión le da tranquilidad. Esto es lo más sabio, tengo una familia y lo más sensato es pensar en ellos.

¿Cuáles fueron exactamente las lesiones que lo llevaron al retiro?

Sufrí muchos traumas en el tobillo. Desde que estaba en el Medellín sufría de esguinces por la forma de mis pies, no fueron de gravedad, lo manejaba con plantillas. La lesión de 2015 me marcó porque cuando volví a jugar yo sabía que no estaba bien y en posteriormente en China padecí de una nueva lesión fuerte, pude ser operado con anterioridad, pero no se dio.

¿Lo han sensibilizado los mensajes que ha recibido?

Este lunes que me levanté por la mañana y leo los mensajes de tanta gente fue una linda sensación. He recibido el cariño de clubes, compañeros, hinchas, periodistas y en ese momento me ‘quebré’, me hicieron recordar el esfuerzo que he hecho todos estos años, es algo duro. Uno quiere disfrutar al máximo porque está es una carrera corta.

¿Algún mensaje que lo haya sorprendido?

Han sido muchos mensajes. Me llena de emoción que el esfuerzo y dedicación en tu carrera termina impactando a muchas personas que te admiran, es algo maravilloso.

¿Qué le dejó el fútbol para su vida?

El fútbol como toda actividad en la vida necesita de disciplina, esfuerzo y dedicación. Yo pongo mi ejemplo, jugué dos años con muchos sufrimientos y mi mente intentaba sobreponer a lo que mi cuerpo podía realizar. El fútbol transciende muchas más allá de una bola y de un campo. Es una carrera de persistencia y me enseñó a ser resiliente.

¿Cuál fue el mejor momento de su carrera?

Fue con el Porto, allí tuve la posibilidad de jugar mi primera Liga de Campeones, estuve posicionado como uno de los mejores delanteros, salí goleador en tres temporadas, pude flotar a otra dimensión.

¿Considera que su paso por el Atlético de Madrid y luego a China fue un error?

Cuando las cosas no salen bien, nosotros convertimos eso en una decisión errada, no siempre es así. Me arrepiento de todo lo que yo hice mal, cuando tuve la lesión en el Atlético, yo sentía que estaba encajando en la idea del entrenador y luego a China fui lesionado, me reciben con esa lesión, pero no soy médico para decir que requiero de una operación. Estando en China tuve una fractura de tibia y eso prácticamente acabó con mi competencia a un alto nivel.

Con la camiseta de Colombia, ¿lo de Brasil 2014 fue lo más sublime?

Todos los momentos fueron únicos. Fue un tiempo muy hermoso con la Selección Colombia. Uno siempre quiere jugar más y demostrar lo que tienes para aportar. El Mundial fue un anhelo desde niño, recuerdo que soñaba jugar un Mundial, en esa época admiraba a Ronaldo ‘El Fenómeno’, luego tuve la posibilidad de conocerlo, con un lapicero ponía el 9 en una camisa con la que jugaba siendo chico y le colocaba el nombre de Ronaldo, siempre anhelaba con representar a mi Chocó. Estando en Brasil 2014 lloré porque pude cumplir ese sueño.

¿Cuál es el gol que más recuerda?

Es difícil escoger uno solo, pero podría decir que el primer gol que marqué como profesional con Medellín en el 2004 ante Pereira, es un anhelo y desde ese momento te cambia todo. Es el gol de la emoción, de las primeras entrevistas y de las cosas positivas que se vienen. Y obviamente los que anoté en el Mundial de Brasil con la Selección quedarán para siempre en mi corazón.

¿Un entrenador que lo haya marcado?

Podría sacar cosas positivas de todos los entrenadores que tuve en mi carrera. Pedro Sarmiento en el Medellín y Víctor Pereira en el Porto fueron muy especiales. Víctor me enseñó cosas diferentes para jugar en ataque, eso me ayudó muchísimo.

¿Qué viene ahora en su vida?

Estoy pensando en estudiar, me gusta la administración de empresas y quiero prepararme para trabajar en el tema de formación de fútbol, laborar con las fuerzas básicas, no descartó ser entrenador, pero no me anhela, toca esperar el futuro.

¿Y la música?

Voy a seguir sacando trabajos musicales, durante el tiempo de la lesión pude escribir y grabé mi primer álbum musical y seguramente vendrán otros más.