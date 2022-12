Jürguen Klopp habló sobre Luis Díaz: "Mentalmente, no está en el mejor lugar posible"

Este final de año no ha sido el mejor para el delantero Luis Díaz, justamente mientras pasaba por su gran momento deportivamente hablando con el Liverpool.



El guajiro sufrió el pasado mes de octubre una lesión en una de sus rodillas durante un juego frente al Arsenal por la Premier League y lo que parecía ser algo menor, terminó sacándolo por dos meses de las canchas en un principio.



Esta semana había sido noticia Luis Díaz por su regreso a los entrenamientos con el Liverpool, mientras el club hacía una gira amistosa en Dubái.



Sin embargo, el pasado jueves el equipo británico confirmó que el colombiano tuvo que abandonar la concentración por molestias en su rodilla, razón por la cual debió regresar a Inglaterra para ser evaluado.



"Mentalmente, no está en el mejor lugar posible, eso está claro. Fue una gran decepción para todos nosotros y para él también. Honestamente, no fue nada en el entrenamiento", expresó en rueda de prensa el técnico Jürgen Klopp tras la derrota contra el Olympique de Lyon, en Dubái.



Este no es un buen panorama para Luis Díaz, teniendo en cuenta que este 22 de diciembre se reinicia la Premier League y la Selección Colombia prepara partido amistoso contra los Estados Unidos en el mes de enero.



"Sintió algo, no lo sintió mucho al día siguiente, pero queríamos ser muy cautelosos. Así que dijimos: 'Vamos, echemos un vistazo adecuado' y luego llegó la noticia, que fue un verdadero golpe en la cara, pero eso es todo ahora", comentó al final Klopp.