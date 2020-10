Alejandro Cabra Hernandez

Karim Benzema está en el ojo del huracán por una fuerte crítica que lanzó a un compañero en una conversación con Ferland Mendy en el intermedio del partido que enfrentó al Real Madrid con el Borussia Monchengladbach en la Champions League.



En la charla, captada por la televisión francesa RMC Sport, Karim dice, en francés, que: "juega fatal. Hermano, no se la pases a él. Juega en contra nuestra".



Lea también: El Real Madrid tira de orgullo y evita in extremis la derrota en Mönchengladbach



No se puede identificar qué jugador del Real Madrid fue el objeto de las críticas del '9' madridista, pero se cree que se trata de Vinicius Júnior, por la ubicación en la cancha (extremo izquierdo. Mendy es lateral por esa banda) y porque estaba a pocos metros cuando sucedió la conversación.



El portero belga Thibaut Courtois también presenció la conversación, que continuó pero no pudo escucharse.