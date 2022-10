Juan Sebastián Marín: el joven lateral que busca hacer historia en el Racing Murcia

La familia Marín Navarro no cree en casualidades. Cree en Dios. Y a veces, Dios viaja en taxi y se hace llamar Ernesto Bracamonte.



Todo sucedió en Buenos Aires. Juan Sebastián Marín Navarro, bogotano, lateral derecho, jugador de las divisiones menores de Independiente Santa Fe, había aceptado la propuesta de un representante de futbolistas argentino para llevarlo a su país con un argumento que parecía válido.



– En Argentina, el entrenamiento es muy distinto al de Colombia, se prioriza lo físico. Estás muy joven, apenas 15, así que te propongo formarte físicamente en Argentina para luego seguir tu carrera.



La promesa del empresario era presentar a Juan Sebastián, de familia caleña, en equipos de segunda y tercera división en Argentina. Y así fue. Entre los clubes a los que lo llevó estuvo uno que se hizo famoso por un programa de televisión: ‘Atlas, la otra pasión’.



La cancha era de polvo. El barrio, difícil. Para llegar allí, a Juan Sebastián y a sus padres los montaron en una van que tardó casi dos horas en llegar. El conductor tomó las rutas más alejadas para evadir los peajes.



En el carro, Mauricio, el papá de Juan Sebastián, concluyó que no iba a dejar a su hijo solo en esas condiciones, pese a que en el equipo le habían dado el visto bueno para que se quedara.



Mauricio le pidió al empresario una prueba en otro equipo, por lo menos uno de segunda división y, de nuevo, Juan Sebastián fue aceptado. Es un lateral desequilibrante, técnico, regateador, que les da profundidad a los equipos.



— Tengo una manera de jugar similar a la de Juan Guillermo Cuadrado- dice Juan Sebastián.

Juan Sebastian Marin cuando llegó al Rayo Vallecano de Madrid. No coincidió con Radamel Falcao. Foto: archivo Juan Sebastian Marin

El día que sus padres regresaban a Colombia de aquella aventura gaucha – iban en un taxi hacia el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires– Mauricio comenzó a llorar. Entonces apareció Dios. Apareció Ernesto Bracamonte, el taxista.



– ¿Por qué llorás? – le preguntó Ernesto a Mauricio.



Mauricio le contó que estaba dejando a su hijo solo, en el exterior, y en un equipo que no era el que anhelaban, porque el sueño era estar en un club de primera, pero el empresario consideraba que aunque técnicamente Juan Sebastián reunía las condiciones, le faltaba el desarrollo físico.



Ernesto le contó que era miembro de las barras de Huracán, uno de los equipos más tradicionales de Argentina, fundado en 1908 en el Parque Patricios, y donde tenía ciertos contactos.



–Le puedo conseguir a tu hijo una prueba en el equipo. Dame su número de teléfono, yo lo llevo.



Al siguiente día Ernesto llevó a Juan Sebastián a la sede de entrenamiento de Huracán. En el equipo se quedó casi dos años. Llegó a las reservas. Pero Dios a veces pone la vida un poco más dramática de lo que esperamos y los Marín lo saben.



Juan Sebastián todavía no cumplía los 18 y eran días en los que la Fifa sancionaba a los equipos que tuvieran menores de edad internacionales jugando en el profesionalismo. Necesitaba un permiso para jugar que la Fifa nunca mandó. Era enero. Juan Sebastián cumplía la mayoría de edad en octubre. Quedarse un año sin jugar era absurdo, así que regresó a Colombia.



Entrenó primero con Nacional, después hizo prácticas por su cuenta, en las canchas cuyo nombre traducen su sentimiento por el fútbol, Campo Amor, y, de nuevo, unos empresarios lo vieron. Le propusieron ir a España. Juan Sebastián no estaba seguro de aceptar después de lo vivido en Argentina. Al final dio el sí, no sin antes de que su papá viajara a Madrid a establecer ciertas condiciones.

Juan Sebastian Marin llegó al Racing Murcia en julio de 2022 y aspira a llegar a segunda división de España con el club. Foto: archivo Juan Sebastian Marin

Al principio, Juan Sebastián vivió en una pensión de jóvenes futbolistas donde la comida era de tal calidad que en un mes bajó varios kilos. De lejos, el fútbol luce glamuroso, idílico, pero cuando se hace zoom a la vida de los jugadores surgen sacrificios que muy pocos están dispuestos a soportar.



Juan Sebastián soportó y llegó al Rayo Vallecano. Aún no olvida el primer entrenamiento. En el tablero, el técnico dibujó un montó de líneas.



– No sabía qué hacer. El fútbol español es muy táctico, muy pensado, organizado, nada se deja al azar, a diferencia del colombiano, que es más técnico y el argentino, donde se prioriza la intensidad.



Del Rayo, donde permaneció dos años (no coincidió con Falcao) pasó al Racing Murcia y de ahí al Extremadura, un equipo que, debido a problemas económicos, falta de pagos a sus jugadores, desapareció.



Desde entonces, Juan Sebastián regresó al Racing Murcia, donde, junto con otros dos colombianos, Sebastián Patiño y Leandro Mafla, el hijo de aquella gloria caleña Édison ‘Guigo’ Mafla, buscan el ascenso a segunda división.



— Mi sueño es jugar en primera, sea acá, en España, donde ya llevo cuatro años, o en Colombia, o en Italia, o donde sea.



Datos:

Aunque Juan Sebastián nació en Bogotá, su familia es de Cali.

Comenzó a jugar fútbol desde niño, en Chía.

Hizo pruebas en Millonarios, unas pruebas extensas, de varios meses.

Después pasó al Santa Fe, donde comenzó su sueño de llegar al profesionalismo. Santa Fe, de hecho, es el equipo que sigue en Colombia.