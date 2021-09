'JR10': James Rodríguez volverá a portar la '10' a nivel de clubes con el Al Rayyan de Catar

Luego de varias temporadas en Europa, James Rodríguez volverá a lucir la camiseta número 10 en un club, después de varios años de no portarla.



La relación del cucuteño con ese número se suspendió luego de su bajo rendimiento y las pocas oportunidades que recibió para demostrar su talento.



Sin embargo, otra vez el fútbol le permitirá al colombiano recuperar esa camiseta que nunca debió dejar.



Rodríguez Rubio comenzó con el Banfield portando el dorsal 33 para la temporada 2008, así fue hasta el 2010 cuando en el equipo argentino logró posar con la número 8.



Su paso por el Porto comenzó en el 2011 con el dorsal 19, pero fue solo hasta 2012 cuando por su fútbol logró vestir por primera vez la camiseta '10'.



Esa situación se repitió con el Mónaco, que en 2013 llegó al club del principado portando la 10, en el equipo que dirigía el entonces técnico italiano Claudio Ranieri.



Su excelente presentación con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 le hizo merecedor de llegar al gigante del Real Madrid y de inmediato ponerse la histórica '10', que en su momento se pusieron Ferenc Puskás, Luis Figo, Clarence Seedorf, Robinho, Wesley Sneijder, Mesut Ozil, entre otros.



Por su mala relación con el entrenador Zinedine Zidane, en el año 2017 salió del Madrid y cogió rumbo para el Bayern Múnich, donde estuvo por dos temporadas aunque con el número 11 en su camiseta, pues la '10' estaba reservada para el holandés Arjen Robben.



En su regreso al 'merengue' no pudo mantener su estatus y tuvo que jugar con la casaca 16. De ahí partió al Everton de Carlo Ancelotti, donde no pudo recuperar la número 10 y jugó la última temporada con la camiseta 19.



Ahora, con su llegada al Al Rayyan James Rodríguez volverá a vestir la '10', donde tendrá la gran oportunidad de demostrar su buen nivel pensando en su regreso a la Selección Colombia y clasificar a la Copa Mundo de Catar 2022.