José Becker, padre del portero del Liverpool Álisson, fue encontrado muerto en Brasil

Alejandro Cabra Hernandez

José Becker, el papá de Álisson, arquero titular del Liverpool, fue encontrado muerto en un lago cercano a su casa de campo en el sur de Brasil. El empresario habría muerto ahogado, según reportaron los organismos de socorro en la mañana de este jueves.



De 57 años, Becker fue reportado como desaparecido desde el miércoles cuando decidió nadar un rato en la represa Rincao do Inferno de Lavras do Sul, ciudad del estado Río Grande do Sul.



José era fanático de la pesca deportiva y estaba con varios amigos realizando esa actividad.



La represa, que pasa por su propiedad, es de formación rocosa y es considerada un pasaje turístico. El cadáver del hombre fue encontrado por un empleado de la casa de campo y amigo de la familia.



A través de su oficina de prensa, el arquero titular de la Selección de Brasil agradeció los mensajes de apoyo e indicó que la familia no se pronunciará y pidió privacidad.