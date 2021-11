Jornada importante de Champions, los colombianos que actuarán en esta fecha

El Bayern Múnich y la Juventus de Turín intentarán sellar hoy el pase a octavos en la 4ª jornada de la Liga de Campeones, mientras que el Barcelona buscará seguir vivo en la máxima competición continental, Dynamo de Kiev vs. Barcelona y Bayern Munich vs. Benfica a las 3 de la tarde.



Tras caer derrotado de manera clamorosa en la Copa de Alemania ante el Mönchengladbach por 5-0 el miércoles, el conjunto bávaro, liderado por el delantero polaco Robert Lewandowski, se redimió el sábado en la Bundesliga al imponerse al Union Berlín por 5-2 en terreno contrario.

El club alemán logrará la clasificación a octavos en caso de victoria frente al rival portugués.

Por el contrario, el Barcelona, que se sitúa tercero con 3 puntos, se jugará su futuro en Kiev ante el Dinamo, cuarto con tan sólo un punto.

Pese a que siguen llegando malas noticias con la baja de Gerard Piqué, lesionado en la pierna derecha, y la indisposición del argentino Sergio Agüero, el Barça recupera al holandés Frenkie de Jong, el francés Ousmane Dembelé, el uruguayo Ronald Araújo y su incipiente estrella Ansu Fati.



El Atalanta de los colombianos

Como el Barcelona, el Mánchester United, líder del grupo F con 6 puntos, atraviesa un periodo de fuertes turbulencias.

Sin embargo, en esta competición, la situación del Mánchester no está tan clara, ya que el Atalanta de Bérgamo, se halla tercero a dos puntos. Los italianos, por su parte, querrán su revancha tras caer en el partido de ida por 3-2, después de ir ganando por 2-0, el equipo de Duvan Zapata y Luis Fernando Muriel se enfrentan al Manchester a las 3:00 p.m.



Cuadrado busca clasificarse

Tras cosechar dos derrotas consecutivas en la Serie A italiana, la Juventus de Turín buscará consuelo en la Liga de Campeones, donde conserva el liderato con nueve puntos.

La ‘Vecchia Signora’ tiene a su alcance el pase a octavos si gana en su estadio al Zenit San Petersburgo, tercero con tres puntos. En la ida, los italianos se impusieron por 1-0 en Rusia.

En segundo lugar, con seis puntos, se halla el vigente campeón, el Chelsea, que se enfrentará al Malmo sueco, cuarto con cero puntos.

El partido de los ‘Blue’y la Juve es a las 3:00 p.m.