Johan Mojica jugó los 90 minutos en la goleada del Villarreal en la Conference League

El Villarreal sumó su tercer triunfo en otros tantos partidos en su grupo de la Conference League, este jueves al derrotar 5-0 en casa al Austria Viena, con un triplete de José Luis Morales.



Después de sus victorias previas ante el Lech Poznán polaco y el Hapoel Beer Sheva israelí, el 'Submarino Amarillo' no tuvo problemas para sumar la victoria ante el equipo austríaco y suma 9 puntos, reforzando su primera plaza.



A cinco puntos queda el Lech Poznán (2º), que empató 0-0 con el Hapoel Beer Sheva (3º, 2 puntos). Cierra el Austria Viena, como colista con un punto.



El lateral izquierdo Johan Mojica, reciente incorporación del ‘submarino amarillo’, jugó los 90 minutos del compromiso. En su rendimiento tuvo una valoración promedio de 7.0, no cometió ninguna infracción, una barrida exitosa, tuvo un remate de media distancia y una eficacia en las entregas del 80%.



Álex Baena, tras recibir en el área un balón colgado por Samu Chukwueze, abrió el camino en el minuto 18 y en el 43 amplió la cuenta Arnaut Danjuma, asistido por Baena.



En la segunda mitad, José Luis Morales completó la goleada con un triplete en el último cuarto de hora (76, 80 y 88).



El Austria Viena tuvo ocasiones especialmente después del primer gol del Villarreal, pero no pudo entonces empatar el partido. Se le anuló un tanto a su atacante Muharem Huskovic en el 23 y en el 26 Dominik Fitz estrelló el balón en el larguero.



El Villarreal resistió en ese momento delicado y pudo después celebrar una victoria que le deja con la clasificación muy encarrilada. En la cuarta jornada se volverá a medir al Austria Viena, en esa ocasión como visitante, el jueves de la próxima semana.



Antes de ello, el equipo amarillo tratará de reencontrarse con la victoria en la Liga española, donde es octavo después de una derrota y dos empates en sus últimos tres partidos. Se medirá el domingo en San Sebastián a la Real Sociedad, séptima de la tabla con apenas un punto más.