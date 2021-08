James Rodríguez se vuelve a poner en duda: “No sé si jugaré las Eliminatorias”

El volante James Rodríguez sigue dando de qué hablar por las declaraciones que entrega en redes sociales.



El jugador del Everton participó este lunes en un stream de Twitch y puso en duda su presencia en las Eliminatorias con la Selección Colombia.



“No sé si jugaré las Eliminatorias en septiembre. Es un tema que no quiero tocar ahora”, afirmó James.



Además, les volvió a enviar los mejores deseos a los jugadores convocados. “Son tres partidos, espero que salga todo bien, les deseo lo mejor a mis compañeros. Colombia siempre tiene que estar en Copas del Mundo, hay mucho talento”.



Por otro lado, se refirió a su condición física y a su presente en el Everton, ya que su futuro sigue estando en el aire.



“Me estoy sintiendo muy bien. Me siento en condiciones para poder competir ya, sea acá o en otro lugar, aún no sabemos. Estoy enfocado en estar cada día mejor”, contó el volante.



La Selección Colombia se medirá en septiembre como visitante a Bolivia y Paraguay, y en casa frente a Chile.