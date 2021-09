¿James Rodríguez se va?: prensa internacional confirman negociaciones con el Al-Rayyan

Otra vez el mediocampista James Rodríguez mueve el sonajero de la prensa deportiva y esta vez lo relacionan con el fútbol de Catar, específicamente Al-Rayyan.



Según el portal francés Foot Mercato, el entrenador francés Laurent Blanc estaría buscando los servicios del cucuteño de 30 años, quien todavía no ha jugado esta temporada con el Everton de la Premier League.



El domingo pasado todos esperaban que James Rodríguez apareciera entre los suplentes de los 'Toffees', pero el español Rafa Benítez no lo llevó al juego. Después dijo que Rodríguez tenía una molestia muscular y que por eso no había puesto.



Por otra parte, según 'Sky Sport', ya las negociaciones entre Al-Rayyan y el representante del colombiano estarían muy adelantadas y dependería del futbolista aceptar la oferta de 200 mil libras semanales, casi unos 10 millones al año.



La ventana de transferencia de verano terminará el 30 de septiembre junto a Qatar, lo que podría permitir que el internacional haga las maletas en una semana.