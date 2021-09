¿James Rodríguez se va para el fútbol de Emiratos Árabes? Esto es lo que se sabe

La posibilidad de que James Rodríguez continúe su carrera futbolística en Emiratos Árabes se conoció este domingo por parte de medios internacionales.



Incluso se aseguró que el volante colombiano había viajado al Medio Oriente para conocer la propuesta del equipo y decidir si la acepta o si se mantiene en el Everton.



El equipo inglés, en el que aún James no juega en lo que va de la Premier League por decisión del técnico Rafa Benítez, habría dado luz verde para que se haga la negociación con el club de Emiratos interesado en el futbolista colombiano.



James se mantiene al margen de la formación del Everton, un tema que ha generado mucha polémica a su alrededor.



El sábado no fue de la partida ante el Aston Villa y el técnico Rafa Benítez lo señaló por esa situación.



“Para este juego él estaba un poco preocupado por su músculo, estaba teniendo un pequeño problema y decidimos que teníamos que esperar, así que no estaba disponible", señaló Benítez.