James Rodríguez rompió su silencio: "Me incomoda que se dude de mi profesionalismo"

Daniel Molina Durango

James Rodríguez finalmente rompió su silencio. El volante colombiano de El Real Madrid, en diálogo con el Gol Caracol, habló de su situación en el equipo merengue, de su relación con el técnico Zinedine Zidane y de las críticas que ha venido recibiendo en los últimos meses por parte de la prensa.

Lo primero que quiso dejar claro James, es que le molestan todos los rumores que giran entorno a su compromiso como futbolista.

"Se dicen cosas de mí y casi todas son mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo tolero, porque yo soy muy profesional, entreno duro y me cuido como nadie", indicó el número diez de la Selección Colombia.



James, quien volvió a ser titular con el Real Madrid el pasado domingo en la victoria sobre Real Sociedad (jugó 79 minutos), habló también de su relación con el técnico Zinedine Zidane.

"Yo también quisiera saber por qué no juego", comentó entre risas. Cuando se ganan títulos importantes es difícil que un técnico los cambie. Se hace difícil si no tienes minutos permanentemente", indicó.

Sin embargo, Rodríguez negó que haya tenido algún inconveniente con Zizou.

"Nunca hemos tenido un problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Nosotros tenemos una relación de trabajo", dijo.

James también fue enfático al asegurar que no está de acuerdo con los insultos en redes sociales de los colombianos en Zidane por no ponerlo como titular de manera frecuente.

"No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a un jugador", remarcó.

El colombiano también confesó que el pasado verano el Real no lo dejó marcharse al club que él quería. "No renové con Bayern porque no era feliz, y cuando volví al Real no participaba en los trabajos tácticos y pensaba que me iría a otro club español (se dice que era el Atlético de Madrid), pero se rechazó la oferta".

Finalmente, sobre su futuro, James indicó: "Uno no sabe qué pase a futuro, pero me gustaría ir a un club donde pueda mostrar mis capacidades y condiciones".