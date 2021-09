James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Al Rayyan de Catar

James Rodríguez cumplió hoy con su presentación oficial frente a los hinchas y medios de comunicación del Al Rayyan, de Catar.



Luego de su futuro incierto con el Everton de Rafa Benítez, el cucuteño de 30 años comenzará su nueva etapa con el equipo catarí, donde estará por esta temporada.

"Estoy feliz por todo esto, espero poder conseguir cosas, no he venido para estar tranquilo, vine a ganar, ganar títulos”, expresó Rodríguez en la rueda de prensa.



Sobre sus aspiraciones con el Al Rayyan dijo: “Quiero dar un buen fútbol, ayudar al equipo y poder conseguir cosas. Poder competir, poder ganar, el fútbol sin ganar no vale nada, eso es lo que quiero”.



“Creo que el futuro es acá, la Copa Mundo es el otro año, espero poder estar con Colombia, es un país que crece mucho y puedo crecer con ellos”, indicó James Rodríguez en la conferencia de prensa.



Sobre su estancia en Catar manifestó: “Es una cultura que me agrada mucho, están haciendo cosas nuevas, lo más importante es poder jugar, tener ritmo, hacer lo que más quiero jugar fútbol y ser feliz”.

Por el momento, James Rodríguez comenzará a entrenar con el Al Rayyan esperando su posible debut con el equipo caratí.